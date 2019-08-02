‘Kurban bağışıyla eğitime destek olun’ çağrısı
TEV, üniversiteyi kazanan ama maddi durumu iyi olmayanlara burs verecek. ‘Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin’ sloganıyla yola çıkan TEV, Kurban Bayramı bağışlarını üniversitelilere ulaştıracak.
Başarılı ve maddi olanakları sınırlı olan öğrencilere burs desteği veren Türk Eğitim Vakfı (TEV), Kurban Bayramı öncesinde bir kampanya başlattı. Türkiye’de her yıl binlerce genç, üniversite sınavını kazanıyor ancak bazı öğrencilerin hayali maddi imkânsızlıklar nedeniyle son bulabiliyor. Bu nedenle TEV, ‘Kazandığı Üniversiteyi Kaybetmesin’ sloganıyla maddi imkânsızlıklar nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kalan üniversite öğrencilerine burs verecek.
‘GENÇLERİN HAYALLERİNİ HEP BİRLİKTE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ’
TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, kampanyayla barınma, yemek gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için okulunu bırakmak zorunda kalan gençlere destek olmayı amaçladıklarını belirtti. Kurban Bayramı’nda bağışta bulunmak isteyenleri kampanyaya destek olmaya davet eden Günay, şöyle konuştu:
“Binlerce öğrenci, hayalini kurduğu eğitimi almak için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor maalesef içlerinden bazıları tam da bu hayale kavuştukları anda maddi imkânsızlıklar nedeniyle okullarını bırakmak durumunda kalıyor. Bu nedenle eğitime duyarlı tüm dostlarımızı imkânları doğrultusunda, ülkemize ve insanlığa katkı sağlayacak başarılı gençlere destek olmaya, onların hayalini gerçeğe dönüştürmeye çağırıyoruz.”
İNTERNETTEN BAĞIŞ YAPILIYOR
Bu bağış kapsamındaki aylık üniversite bursu 700 TL, aylık yurt bursu ise 1040 TL olarak belirlendi. Kampanyaya destek olmak isteyenler TEV’in internet sitesi ‘bagis.tev.org.tr’ üzerinden diledikleri miktarda eğitim bağışı yapabiliyor.
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