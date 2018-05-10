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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
10.05.2018 - 23:27, Son Güncelleme:

Kurbağa avcısı liselilerin keşfi

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
Kurbağa avcısı liselilerin keşfi

Kurbağa dışkısının dünyanın en iyi gübrelerinden biri olacağı kimin aklına gelirdi? Edirne’den iki lise öğrencisi Ertan Erkut Nal ve Mustafa Kerem Dikici, bunu tespit ederek TÜBİTAK’ın araştırma yarışmasında derece aldı. Öğrenciler, şimdi projelerini hayata geçirmek için destek bekliyor.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencileri Ertan Erkut Nal ve Mustafa Kerem Dikici, kurbağa gübresinin dünyanın en iyileri arasında gösterilen soluncanınkine göre üç kat daha verimli olduğunu keşfetti. İki arkadaşın araştırması, TÜBİTAK’ın 49’uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda biyoloji alanında Türkiye üçüncüsü oldu. Ödül töreninin bugün yapılacağı ‘27’nci Dr. İbrahim Arıkan MEF Eğitim Kurumları Araştırma Projeleri Yarışması’na kurbağalarıyla katılan ekiple buluştuk.

AİLESİ 95 YILDIR YETİŞTİRİYOR
Öğrencilerin kurbağalara ilgileri tesadüf değil. Nal’ın ailesi 95 yıldır Edirne Keşan’daki çiftliğinde kurbağa yetiştiriyor. Hayvanlar başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesine mutfaklarda kullanılması için ihraç ediliyor. Nal, “Keşan’da 95 yıldır aileme ait olan bir kurbağa çiftliğimiz var” diyerek başlıyor anlatmaya, “Gözümü açtığımdan beri kurbağaların içindeyim. Onları çok seviyorum, haklarındaki her şeyi biliyorum. Okuldan yakın arkadaşım Kerem ile çiftlikte uzun saatler çalışıyoruz.”

Projenin çıkış noktası, Nal’ın bir akşam kurbağaların grupça toplandığı su giderinin yanındaki bitkilerin daha hızlı büyüdüğünü fark etmesiyle başlıyor: “Kurbağaların sık dışkıladığını bildiğimden aklıma bu fikir geldi.”

Öğrenciler, ziraat mühendislerinin kapısını çalıyor. Ardından koyun ve son dönemde verimiyle dünyanın ilgisini çeken solucan gübresiyle karşılaştırmalar yapılıyor. Sonuçta kurbağa gübresinin en yakın rakibi solucanınkine göre üç kat daha zengin olduğunu, testlerle ortaya koyuyorlar. Dikici, “Isı ve nem gibi tüm değerlerin sabit kaldığı bir ortamda, farklı saksılarda aynı bitki türüne eşit koyun, solucan ve kurbağa gübresi koyduk. Birine ise hiçbir takviye yapmadık. Sonuçta kurbağa gübresi olan, hepsinden daha hızlı büyüyerek erken çiçek açtı” diyor.

DESTEK ARAYIŞLINDALAR
TÜBİTAK’ın ‘49’uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda biyoloji alanında Türkiye 3’üncüsü olan ekip, şimdi uluslararası yarışmalara hazırlanıyor. Ekip, projenin Türkiye ve dünyada tarımın daha verimli hale gelmesinde çok önemli katkılar sunabileceğini söylüyor. Bu nedenle destek bekliyor. Ekibin mentorluğunu yapan öğretmenleri Hasan Avcu da, kurbağa gübresiyle elde edilen sonuçların açık olduğunu belirtiyor.

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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