Kültürlerarası Değişim Programı başvuruları sürüyor
AFS Kültürlerarası Değişim Programları, ‘2020 – 2021 AFS Okul Yılı ve Kısa Dönem AFS Programları’ başvuruları 21 Ekim’e kadar devam edecek. Başvurular Türk Kültür Vakfı’nın resmi internet sitesinden yapılabiliyor.
Başta ABD, Kanada, İsviçre ve Fransa olmak üzere 40’a yakın ülkeyle değişim programları yürüten Türk Kültür Vakfı (TKV), ‘2020-2021 AFS Okul Yılı ve Kısa Dönem AFS Programları’na başvuruları 21 EkimPazartesi gününe kadar alacak. Değişim programlarına katılan öğrenciler, farklı sürelerde farklı bir ülkede gönüllü ailelerin yanında kalarak liseye devam ediyor ve kültürlerarası öğrenme ve değişim deneyiminin parçası oluyor. Bu programlara katılmak isteyen öğrenciler, AFS Değişim Programı’nınn koşulları ve başvuru formlarına TKV’nin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.
65 YILDA 7 BİNİN ÜZERİNDE KATILIM
Türk gençlerinin diğer ülkeleri ve insanları tanıyarak dünya barışına katkıda bulunmaları amacıyla kurulan ve 65 yıldır faaliyet gösteren AFS Kültürlerarası Programları’na bugüne kadar 7 binin üzerinde kişi katıldı. Türkiye’de konuk edilen 6 binden fazla AFS’li ise gönüllü ailelerin yanında kalarak lise eğitimine devam etti.
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