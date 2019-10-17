Kültür konferansının konuğu Sevinç Atabay olacak
Özel bir eğitim kurumu tarafından 6 yıldır gerçekleştirilen kültür konferansları dizisinin bu eğitim öğretim yılındaki ilk konuğu Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü Sevinç Atabay olacak. Katılımın herkese açık olduğu konferansa giriş ücretsiz olacak.
FMV Işık Okulları tarafından düzenlenen ve bugüne kadar pek çok önemli ismi dinleyicilerle buluşturan Kültür Konferansları’nın bu yılki konuğu İngilizce öğretimi ve AB eğitim politikaları konularında yayınları, Avrupa Birliği Eğitim Programları, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları ve birçok makalesi bulunan Sevinç Atabay olacak. Önceki yıllarda Nedim Gürsel, Prof. Dr. Bingür Sönmez, Ayşe Kulin, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ersin Özince, Özden İnönü Toker, Prof. Dr. Şevket Pamuk, Zülfü Livaneli gibi isimlerin konuşmacı olarak katıldığı konferans, 18 Ekim Cuma saat 18.00’de FMV Işık Okulları Nişantaşı Kampüsü, Sacit Öncel Konferans Salonu’nda yapılacak.
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