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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
04.05.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

Kullanılmayan sınıfı ‘bilim yuvası’ yaptılar

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Kullanılmayan sınıfı ‘bilim yuvası’ yaptılar

MŞÜ Fen Bilgisi Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencileri, ‘topluma hizmet dersi’ kapsamında kent merkezindeki bir okulda kullanılmayan bir sınıfı, çocuklar için bilim yuvasına çevirdi.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Fen Bilgisi Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencileri Remziye Çavaş, İrem Yaman ve Züleyha Çeri, okullarında işledikleri ‘topluma hizmet dersi’ kapsamında Gazi İlkokulu'nda kullanılmayan bir sınıfı bilim yuvasına dönüştürdü. Öğrenciler sınıfa, ‘Bilim Çocukları Sınıfı’ adını verdi.

Öncesinde bilgisayar laboratuvarı olan ve sonrasında kullanılmayan, çeşitli yerlerinde tahribat olan sınıfı elden geçirerek bakım ve onarımını yapan öğretmen adayı öğrenciler, sınıf için gerekli olan malzemeleri kendi destekleri ve buldukları sponsorların katkılarıyla temin ederek, sınıfı, öğrenciler için rengarenk bir bilim yuvası haline getirdi.

‘Bilim Çocukları Sınıfı’ adı verilen sınıftaki çalışmalarının sonrasında öğrencilerle bir araya gelip ilk eğitimlerini veren öğretmen adayı öğrenciler, kendi oluşturdukları sınıfta öğretmenlik yapmanın sevincini yaşadı. Gazi İlkokulu Müdürü Orhan Yılmaz, Muş Alparslan Üniversitesi'nde eğitim-öğretim gören öğretmen adayı öğrencilerin, okullarındaki çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Yılmaz, “Bizim okulumuzda bir bilim sınıfı oluşturmak istediler, fen bilgisi dalında. Bizde bu sınıfı tahsis öğrencilerimize ettik, sağ olsunlar bunlarda sponsor bularak, bizim yardımlarımız ve kendi imkânlarıyla böyle bir sınıf, böyle bir ortam oluşturdu. Biz bundan sonra bu sınıftan yararlanacağız. Nasıl yararlanacağız? Fen bilgisi dersimizi, öğretmenlerimizin nezaretinde bu ortamda işleyeceğiz” dedi.

Kullanılmayan sınıfı ‘bilim yuvası’ yaptılar

Okul içerisinde kullanılmayan haldeki sınıfı değerlendirip, minik öğrenciler için bilim yuvasına dönüştüren MŞÜ Fen Bilgisi Öğretmenliği 3'üncü sınıf öğrencilerinden Remziye Çavaş, kendilerine destekte bulunanlara teşekkür ederek, minik öğrenciler için sınıf oluşturmanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Bilim yuvası olarak oluşturdukları sınıfın hazırlanma sürecini anlatan Çavaş, “İrem Yaman, Züleyha Çeri ve ben, topluma hizmet dersimizde bir proje oluşturmamız gerekiyordu. Biz de bu derste somut bir şey çıkarmak istedik. Madem bir iş yapıyorsak kalıcı olsun, sonradan faydalanılabilsin diye bu okulu bulduk. Sağ olsun okul yönetimi de bizleri kırmadı ve bu sınıfı verdiler. Bu sınıf daha önce bilgisayar laboratuvarı olarak kullanılıyormuş, biz değerlendirmek istedik. İlk olarak sınıfın boya, badana işlerini hallettik, camlarda kırıklıklar vardı, onları onardık. Öğrencilerin müfredatlarını inceledik ve müfredata uygun bir şekilde şekiller bulduk, onların derslerinde, onların ihtiyaçlarını giderecek şekilde kendimiz etkinlik yaptık, duvarlara onun çizimlerini yaptık. Ondan sonrasında öğrencilerin daha sağlıklı ortamda ders işleyebilmeleri için masa örtüleri temin ettik, perdeleri değiştirdik, ev havası versin, daha sağlıklı, daha temiz bir ortam olması açısından. Sınıfın genel temizliği yapılması için de, temizlik malzemelerini temin etmiş olduk. Okulda daha önce ortaokul kısmı da bulunduğu için sınıfta önceden kalan malzemeleri de değerlendirmek istedik. Okul yönetimi ile birlikte malzemeleri inceleyip, onları da bu sınıfta bulundurduk. Sonrasında müfredatı incelerken, onların derslerin uygun konularda olabilecek etkinlikleri kendimiz yaptık. İnşallah kullanılır, öğrenciler bundan faydalanır” diye konuştu.

Kullanılmayan sınıfı ‘bilim yuvası’ yaptılar

'ÜNİVERSİTE ETRAFINDAKİ ÇÖPLERİ TOPLAYARAK, O DERSİMİZİ GEÇEBİLİRDİK'
Geleceğin öğrencileri için böyle bir çalışmaya imza attıklarını belirten Züleyha Çeri de, “Bizim topluma hizmet dersi uygulamaları diye bir dersimiz vardı. Biz üniversite etrafındaki çöpleri toplayarak, o dersimizi geçebilirdik. Hani her şey topluma hizmet için bir dersti, ama biz geleceğin öğrencileri için böyle bir şey yapmaya karar verdik. Öncelikle okulumuzu bulduk. Zaten, farklı bir şey olsun, kalıcı bir şey olsun, biz bilim çocukları sınıfı adında bir sınıf oluşturmak istedik.

'İLK DERSİMİZİ ÖĞRENCİLERİMİZLE BERABER İŞLEYECEĞİZ'
Kendi öğrencilik hayatımdan da örnek aldım, 5'inci sınıfa kadar birleştirilmiş sınıfta okudum, gerçekten çok sıkıntılıydı. Hatta bizim 12’nci sınıfa kadar bir laboratuvarımız yoktu. Laboratuvar ortamı olunca ya da görsel olunca ben daha kalıcı olacağını düşünüyorum ve onun altında böyle bir sınıf oluşturduk. Burada yaptığımız etkinlikleri öğrencilerimizle beraber yapacağız. İlk dersimizi öğrencilerimizle beraber işleyeceğiz. Bunun için ben çok mutluyum. Öğrencilerimiz için gerçekten gelecekte iyi insanlar olsun diye bugün ilk dersimizle başlayacağız” dedi.

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