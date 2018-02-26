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    Kulaklarımızdan silinmeyen 10 öğretmen klişesi... Okuyunca gülümseyeceksiniz

    Eylül YÜCESAN
    26.02.2018 - 16:08 | Son Güncelleme:

    Hep öğrencilerin ders çalışmaya ‘bahane’ bulmak için söylediği klişeleşmiş cümlelerden bahsedilir. Peki ya öğretmenler? Onların da derslerde sürekli tekrarladığı ortak sözler de var elbette. “Söyleyin biz de gülelim”, “İşinize yarayacak şeyler anlatıyorum”un da aralarında olduğu 10 öğretmen klişesini derledik.

    Öğretmenlerin kendine has sözleri vardır. Fakat her öğretmenin kullandığı bazı sözler akıllara kazınır. Öğretmenler “Arka taraf konuşma artık” dedikçe, öğrenciler uslanmaz, iki dakika sonra tekrar konuşmaya başlar. Sınıfta bir ses çıksa, suç ‘arka taraf’a kalır. Öğrenciler ve öğrencilik yıllarını hatırlayanlar bu klişeleri okuyunca gülümseyeceksiniz…

    İşte sabır taşına dönüşen öğretmenlerimizin 10 klişe sözü:

    1- Gülünecek bir şey mi var, söyleyin biz de gülelim.
    2- Kendini de evde unutsaydın.
    3- Sınavda görürüm ben sizi.
    4- Bu konuyu sınavda sorarım.
    5- Dersten çıkın yok yazmayacağım.
    6- Kopya çekebilirsiniz ama yakalarsam affetmem.
    7- İyi niyetimi suistimal etmeyin.
    8- Kağıdına bakabilirsin ama fazla not verdiysem geri alırım.
    9- Pilot kalemi olan var mı?
    10- Bu anlattıklarım ileride işinize çok yarayacak.

    Etiketler: ÖĞRETMEN , ÖĞRENCİ , Sınıf
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