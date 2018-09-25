KTÜ'de Doğa Müzesi oluşturulacak
KTÜ Jeoloji Mühendisliği önünde oluşturulacak müze kapsamında, fakülte önüne iki adet dinozor heykeli yerleştirildi.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde oluşturulacak Doğa Müzesi kapsamında, fakülte önüne dinozor heykelleri yerleştirildi.
KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ziya Kırmacı, fakülte önüne yerleştirilen dinozor heykellerinin, planlanan Doğa Müzesi'nin ön hazırlıklarını oluşturduğunu söyledi.
Yöredeki yaygın kayaçların, minerallerin ve kalıntıların gösterileceği bir müze oluşturmayı planladıklarını anlatan Kırmacı, fakülte öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Faruk Aydın ve Araştırma Görevlisi Simge Oğuz Saka'nın konuyla ilgili çalışma yürüttüklerini belirtti.
Bu amaçla Ankara Büyükşehir Belediyesi Parklar Müdürlüğüyle bu tür heykellerin nasıl temin edileceği yönünde bir görüşme yapıldığını belirten Kırmacı, belediye yetkililerinin heykellerin nereden temin edilebileceği konusunda kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.
Kırmacı, hurda niteliğindeki dinozor heykellerinin Antalya'da bir firmadan getirildiğini de anlattı.
Hasarlı dinozor heykellerinin yeniden düzenlenerek bölüm bahçesinde sergilendiğini söyleyen Kırmacı, "Hurda maliyetinde olan bu dinozorların getirilmesi bölümümüzdeki öğretim elemanları tarafından görüşüldü. Rektörlük olarak sadece taşınma maliyeti karşılanarak çok cüzi bir miktara buraya getirildi. Tamamen müze oluşturulmasıyla ilgili bir çalışma" dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle