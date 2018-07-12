ÖSYM KPSS sınav yerlerini erişime açtı… Sınav giriş belgesi nasıl alınır?
KPSS Lisans Eğitim Bilimleri giriş belgeleri ÖSYM’nin internet sitesinden yayınlandı.ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS lisans sınav giriş yerlerinin 16:30'dan sonra erişime açılacağı bilgisi adaylarla paylaşıldı.
KPSS lisans sınav giriş yerleri erişime açıldı! ÖSYM, resmi sayfasından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi: 22 Temmuz’da yapılacak 2018 KPSS Lisans Eğitim Bilimleri adaylarının, sınava girecekleri salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava giriş belgesine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilir.
Adaylar saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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KPSS SINAV TARİHLERİ
Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınav tarihi 22 Temmuz, sonuç açıklama tarihi ise 31 Ağustos. Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi 28-29 Temmuz, sonuç açıklama tarihi ise 31 Ağustos. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi 5 Ağustos, sonuç açıklama tarihi ise 31 Ağustos olarak belirlendi.
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