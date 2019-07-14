KPSS'de ilk oturumlar tamamlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavının ‘Genel Yetenek ve Genel Kültür’ ile ‘Eğitim bilimleri’ oturumları tamamlandı. Sonuçlar 29 Ağustos’ta ÖSYM’nin internet sitesinden açıklanacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı (2019-KPSS) ‘Genel Yetenek ve Genel Kültür’ ile ‘Eğitim bilimleri’ oturumları yapıldı.
Genel Yetenek ve Genel Kültür’ oturumunda 644 bin 557; ‘Eğitim bilimleri’nde ise 376 bin 709 aday ter döktü.
KPSS OTURUMLARI 20TEMMUZ'DA DEVAM EDİYOR
KPSS mararonu önümüzdeki hafta devam edecek. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının alan bilgisi sınavları 20 ve 21 Temmuz'da düzenlenecek. Bu kapsamda, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarına yönelik oturum 20 Temmuz Cumartesi günü saat 10.15'te; Hukuk, İktisat, Maliye alanlarını kapsayan oturum ise saat 14.45'te uygulanacak. İşletme, Muhasebe ve İstatistik alanlarını kapsayan alan bilgisi sınavlarının 3'üncü oturumu da 21 Temmuz Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz saat 10.15'te uygulanacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise aynı gün 14.45'te düzenlenecek
Sınav sonuçları, 29 Ağustos'ta açıklanacak.
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