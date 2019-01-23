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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
23.01.2019 - 16:27, Son Güncelleme:/

KPSS’de, ‘Genel Yetenek Testi’ zorladı

ÖSYM’nin yeni yayınladığı 2018 KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu’na göre adaylar Genel Yetenek Testi’nde daha çok zorlandı. Adayların genellikle 60-69 arasında bir puan aldığı görülürken,  en fazla katılım yaklaşık yüzde 45 ile meslek ve teknik liselerden oldu.

KPSS’de, ‘Genel Yetenek Testi’ zorladı
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ÖSYM, 2018’de yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim’i analiz etti. Yeni yayınlanan rapora göre, adaylar Genel Yetenek Testi’nde yaklaşık 20; Genel Kültür’deyse 22 ortalama yakaladı. 1 milyonun üzerinde adayın katıldığı sınavın sonuçları kamuda kadro ve görev atamalarında dikkate alınıyor. Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

1 MİLYONUN ÜZERİNDE ADAY SINAVA GİRDİ
2018 KPSS Ortaöğretim Sınavı’na başvuran 1 milyon 183 bin 245 adaydan 1 milyon 24 bin 1’i sınava girdi. 1 milyon 23 nin 404 adayın sınavı geçerli kabul edildi.

60 PUANDA YOĞUNLUK VAR
KPSS Ortaöğretim Sınavı, 60’şar soruluk Genel Yetenek ile Genel Kültür testlerinden oluşuyor. Bu testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak adayların ‘KPSSP94’ puanı hesaplanıyor. Adayların, 60-69 puan aralıklarında yoğunlaştığı görüldü.

GENEL YETENEK DAHA ÇOK ZORLADI
Genel Yetenek Testi adayları, Genel Kültüre göre daha çok zorladı. Genel Yetenek Testi’nin ortalaması 19.81, Genel Kültür’ünkü ise 21.83 oldu.

SINAVA EN ÇOK KATILIM MESLEK LİSELERİNDEN
Sınava katılanların oranına bakıldığında meslek ve teknik liseleri öne çıktı. Adayların yaklaşık yüzde 45’i meslek ve teknik liselerinden mezun veya öğrenimlerine devam ederken; açıköğretim lisesi yüzde 13.70 ve liselerse yüzde 12.44 ile takip etti.

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