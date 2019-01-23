KPSS’de, ‘Genel Yetenek Testi’ zorladı
ÖSYM’nin yeni yayınladığı 2018 KPSS Ortaöğretim Değerlendirme Raporu’na göre adaylar Genel Yetenek Testi’nde daha çok zorlandı. Adayların genellikle 60-69 arasında bir puan aldığı görülürken, en fazla katılım yaklaşık yüzde 45 ile meslek ve teknik liselerden oldu.
ÖSYM, 2018’de yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim’i analiz etti. Yeni yayınlanan rapora göre, adaylar Genel Yetenek Testi’nde yaklaşık 20; Genel Kültür’deyse 22 ortalama yakaladı. 1 milyonun üzerinde adayın katıldığı sınavın sonuçları kamuda kadro ve görev atamalarında dikkate alınıyor. Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:
1 MİLYONUN ÜZERİNDE ADAY SINAVA GİRDİ
2018 KPSS Ortaöğretim Sınavı’na başvuran 1 milyon 183 bin 245 adaydan 1 milyon 24 bin 1’i sınava girdi. 1 milyon 23 nin 404 adayın sınavı geçerli kabul edildi.
60 PUANDA YOĞUNLUK VAR
KPSS Ortaöğretim Sınavı, 60’şar soruluk Genel Yetenek ile Genel Kültür testlerinden oluşuyor. Bu testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak adayların ‘KPSSP94’ puanı hesaplanıyor. Adayların, 60-69 puan aralıklarında yoğunlaştığı görüldü.
GENEL YETENEK DAHA ÇOK ZORLADI
Genel Yetenek Testi adayları, Genel Kültüre göre daha çok zorladı. Genel Yetenek Testi’nin ortalaması 19.81, Genel Kültür’ünkü ise 21.83 oldu.
SINAVA EN ÇOK KATILIM MESLEK LİSELERİNDEN
Sınava katılanların oranına bakıldığında meslek ve teknik liseleri öne çıktı. Adayların yaklaşık yüzde 45’i meslek ve teknik liselerinden mezun veya öğrenimlerine devam ederken; açıköğretim lisesi yüzde 13.70 ve liselerse yüzde 12.44 ile takip etti.
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