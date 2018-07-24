ÖSYM, KPSS soru ve cevaplarını yayımladı | Lisans KPSS cevap anahtarı
ÖSYM, 22 Temmuz'da yapılan 2018-KPSS'nin Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri bölümlerinin soru kitapçığı ve cevap anahtarını internet sitesi üzerinden yayımladı. İşte, merakla araştırılan KPSS cevap anahtarı...
KPSS soruları ve cevapları ÖSYM’nin resmi sayfası üzerinden erişime açıldı. 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 22 Temmuz Pazar günü gerçekleşmişti. İşte, KPSS soruları ve cevap anahtarı!
ÖSYM’den beklenen duyuru geldi. Lisans düzeyindeki KPSS soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadeler yer alıyor:
22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanan 2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 24 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.15’den itibaren erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile soruların tamamına erişebilecekler.
2018- KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (%10) aşağıdaki bağlantıdan erişime açılmıştır.
Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.
2018-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (%10) testlere göre aşağıda verilmiştir.
Genel Yetenek: 42. ve 59. Sorular
Genel Kültür: Bulunmamaktadır.
Eğitim Bilimleri: Bulunmamaktadır.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
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