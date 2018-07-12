KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS giriş yerleri açıklandı mı?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Eğitim
12.07.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS giriş yerleri açıklandı mı?

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KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS sınav giriş yerleri son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. KPSS lisans sınavının yapılmasına çok az bir süre kala sınava gireceği merkezi öğrenmek isteyen binlerce vatandaş, KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusuna cevap arıyor. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri hakkında detaylı bilgiler

KPSS sınav giriş yerleri için vatandaşların araştırması devam ediyor. Türkiye genelinde birçok lokasyonda on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek olan KPSS, devlet memuru olmak isteyen birçok kişinin hazırlıklarını sürdürdüğü sınav olmaya devam ediyor. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? İşte, sınav giriş yerleri ve detaylı bilgiler 

KPSS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM, 22 Temmuz tarihinde düzenlenecek olan KPSS sınavına ait sınav giriş belgelerini henüz adayların erişimine açmadı.  KPSS giriş yerleri, ÖSYM tarafından genellikle sınavdan son 1 hafta önce yayınlanmaktadır. Bu konuda bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

KPSS SINAV TARİHLERİ

Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınav tarihi 22 Temmuz, sonuç açıklama tarihi ise 31 Ağustos. Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi 28-29 Temmuz, sonuç açıklama tarihi ise 31 Ağustos. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi 5 Ağustos, sonuç açıklama tarihi ise 31 Ağustos olarak belirlendi.

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