KPSS sınavı ne zaman yapılacak? KPSS giriş yerleri açıklandı mı?
KPSS sınav giriş yerleri son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya başladı. KPSS lisans sınavının yapılmasına çok az bir süre kala sınava gireceği merkezi öğrenmek isteyen binlerce vatandaş, KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusuna cevap arıyor. Peki, KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak? Sınav giriş yerleri hakkında detaylı bilgiler
KPSS sınav giriş yerleri için vatandaşların araştırması devam ediyor. Türkiye genelinde birçok lokasyonda on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşecek olan KPSS, devlet memuru olmak isteyen birçok kişinin hazırlıklarını sürdürdüğü sınav olmaya devam ediyor. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? İşte, sınav giriş yerleri ve detaylı bilgiler
KPSS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM, 22 Temmuz tarihinde düzenlenecek olan KPSS sınavına ait sınav giriş belgelerini henüz adayların erişimine açmadı. KPSS giriş yerleri, ÖSYM tarafından genellikle sınavdan son 1 hafta önce yayınlanmaktadır. Bu konuda bir gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
KPSS SINAV TARİHLERİ
Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınav tarihi 22 Temmuz, sonuç açıklama tarihi ise 31 Ağustos. Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi 28-29 Temmuz, sonuç açıklama tarihi ise 31 Ağustos. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi 5 Ağustos, sonuç açıklama tarihi ise 31 Ağustos olarak belirlendi.
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