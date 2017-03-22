KPSS P120 puanı nedir, işaretlenirse neler olur?
KPSS P120 puanı sınav için müracaat etmek isteyen adaylar için merak konusu oldu. Aday İşlemleri Sistemi üzerinden başvuruda bulunmak isteyen binlerce aday, karşısında KPSS P120 puanı seçeneğini görünce olayın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, ÖSYM tarafından yabancı dil bazlı öğretmenliklere atanmak isteyen adayların değerlendirileceği KPSS P120 puanı nedir? İşte, adayların merak ettiği konu ve hesaplama işleminin detayları
Sınav başvuru ekranında adayların önüne çıkan KPSS P120 puanı, tercih seçeneği olması dolayısıyla birçok kişinin kafasını kurcaladı. ÖSYM'nin kılavuzunda da yer verdiği konuyu detaylıca araştıran adaylar, KPSS P120 puanının ne olduğunu soruşturdu. Peki, KPSS P120 puanı nedir? İşte, konuyla ilgili ÖSYM'nin yaptığı resmi açıklama
P120 PUANI NEDİR? HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSS120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS İlkbahar Dönemi sonuçları kullanılacaktır. 2017-YDS İlkbahar Dönemi sınavına katılan adaylardan KPSS120 puanının hesaplanmasını isteyenler bu alanı işaretleyeceklerdir. Bu bilgi alanında işaretleme yapmayan adaylar için KPSSP120 puanı hesaplanmayacaktır. 1-17 Temmuz 2017 tarihine kadar bu bilgi alanında değişiklik yapılabilecektir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamaz.
Bu puanın hesaplaması, Genel Yetenek testinden 0.15, Genel Kültür Testinden 0.15, Eğitim Bilimleri Testinden 0.20 ile YDS Testinden 0.50 katsayısının alınmasıyla ortaya çıkmaktadır.
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