KPSS P1 nedir ve hangi iş alanlarını kapsar?
KPSS P1, son günlerde birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. KPSS sonuçları sonrasında gündeme gelen P1 puan türü neyi ifade etmektedir? İşte, KPSS P1 puanı hakkında merak edilen bilgiler ve ÖSYM'nin bu konu hakkında yayımladığı bilgiler
KPSS P1 puan türü, sınava giren birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, KPSS P1 puanı ne anlama gelmektedir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
KPSS P1 PUAN TÜRÜ NEDİR?
KPSS P1 puan türünde genel yetenek katsayısı 0,70 ve genel kültür katsayısı ise 0,30 olarak hesaplanmaktadır. Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı, Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı, İller Bankası Uzman Yardımcısı, BİST Uzman Yardımcısı, Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı, Bakanlıkların mühendislik kadroları gibi uzmanlık kadroları bu puan türüne bağlıdır.
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