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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
04.10.2018 - 16:28, Son Güncelleme:

KPSS ortaöğretim için nüfus müdürlükleri açık olacak

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KPSS ortaöğretim için nüfus müdürlükleri açık olacak

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim’de yapılacak 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim’e katılacak adaylar İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

7 Ekim’de yapılacak 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim’e katılacak adaylardan, nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, soğuk damga veya fotoğraf bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olan adaylar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

SINAV KURALLARINA UYGUN NÜFUS CÜZDANI
“Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, soğuk damga veya fotoğrafı bulunmayan adayların, sınava katılabilmelerini sağlamak için sınav kurallarına uygun nüfus cüzdanı edinerek sınava girmeleri gerekiyor. Bu kapsamda, kayıp veya değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı almak için nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişecekler. Nüfus cüzdanı talep eden adayla MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgilerinin ve fotoğrafın karşılaştırılması sonucunda bilgilerin bire bir tutması, fotoğrafın aynı kişiye ait olduğunun tespiti ve müdürlük personeli tarafından sorulacak sorulara olumlu cevap verilmesi hâlinde ilgiliye nüfus cüzdanı tanzim edilecek. Adayın, Aday İşlemleri Sistemi’nde yer alan başvuru bilgilerinin bir dökümü de Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi’ne eklenerek ilgilinin dosyasında saklanacak. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğü’ne giden adayın yanında, 2018-KPSS Ortaöğretim Sınava Giriş Belgesiyle iki fotoğrafının olması işlemlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlayacak.”

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