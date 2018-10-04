KPSS ortaöğretim için nüfus müdürlükleri açık olacak
ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim’de yapılacak 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim’e katılacak adaylar İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.
7 Ekim’de yapılacak 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim’e katılacak adaylardan, nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, soğuk damga veya fotoğraf bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olan adaylar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri sınav günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’ndan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
SINAV KURALLARINA UYGUN NÜFUS CÜZDANI
“Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, soğuk damga veya fotoğrafı bulunmayan adayların, sınava katılabilmelerini sağlamak için sınav kurallarına uygun nüfus cüzdanı edinerek sınava girmeleri gerekiyor. Bu kapsamda, kayıp veya değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı almak için nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan başvuru bilgilerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişecekler. Nüfus cüzdanı talep eden adayla MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgilerinin ve fotoğrafın karşılaştırılması sonucunda bilgilerin bire bir tutması, fotoğrafın aynı kişiye ait olduğunun tespiti ve müdürlük personeli tarafından sorulacak sorulara olumlu cevap verilmesi hâlinde ilgiliye nüfus cüzdanı tanzim edilecek. Adayın, Aday İşlemleri Sistemi’nde yer alan başvuru bilgilerinin bir dökümü de Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi’ne eklenerek ilgilinin dosyasında saklanacak. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğü’ne giden adayın yanında, 2018-KPSS Ortaöğretim Sınava Giriş Belgesiyle iki fotoğrafının olması işlemlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlayacak.”
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