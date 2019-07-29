KPSS ÖABT 2019 soruları ne zaman yayımlanacak? Tarih geldi mi?
KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak sorusu, pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından sorgulanmaya başlandı. KPSS ÖABT soruları ve cevapları için araştırmalarına başlayan binlerce kişi, işaretledikleri soruları ve cevapları, yayımlanacak olan sorular üzerinden gözlemleyebilecek. Peki, KPSS ÖABT soruları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Hafta sonu girdikleri sınavın ardından KPSS ÖABT soruları ve cevapları için araştırmalarına başlayan binlerce vatandaş, ÖSYM'nin yayımlayacağı duyuruya kilitlendi. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
ÖSYM, KPSS ÖABT soruları ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağına dair henüz bir bilgi vermezken, önceki sınav dönemleri dikkate alındığında soru ve cevapların sınavın tamamlanmasının ardından 2 gün içerisinde erişime açılacağı öngörülmektedir.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takviminde de belirttiği gibi KPSS sonuçları 29 Ağustos tarihinde erişime açılacak. Sonuçlar, AİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek.
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