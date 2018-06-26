KPSS ne zaman yapılacak? 2018 KPSS lise ve Ön Lisans tarihi
KPSS için geri sayım devam ederken ÖSYM'den lise ve Ön Lisans sınav tarihleri hakkında açıklama geldi. Devlet memuru olabilmenin ön koşulu olan KPSS, bu yıl da binlerce kişinin araştırdığı husus olacak. Lisans mezunlarının lise ve Ön Lisans mezunlarına göre daha önce katılım sağlayacağı KPSS, ÖSYM tarafından belirlenen takvim içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? İşte, o tarihler hakkında detaylı bilgiler
KPSS, kamuda istihdam edilmek isteyen vatandaşların araştırdığı hususlar arasında yer almaya devam ediyor. Sıkı hazırlık yapanların yaklaşık 1 yıldır çalışmalarını sürdürdüğü KPSS, lise ve Ön Lisans alanında da gerçekleştirilecek. Bu sınavdan alınacak olan sonuçlar, tercih sürecinde önem arz edecek. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM'nin verdiği lisan, lise ve Ön Lisans KPSS tarihleri ve sonuç açıklama takvimi hakkında bazı detaylar
KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimi içerisinde önemli bir yer tutan KPSS, Lisans, Ön Lisans ve Ortaöğretim düzeyinde gerçekleştirilecek.
Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Genel Kültür Genel Yetenek sınav tarihi 22 Temmuz, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;
Lisans düzeyinde gerçekleştirilecek olan KPSS Alan Bilgisi sınav tarihi 28-29 Temmuz, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınav tarihi 5 Ağustos, sonuç açıklama tarihi 31 Ağustos;
Lise düzeyinde yapılacak olan KPSS'nin sınav tarihi 07 Ekim, sonuç açıklama tarihi 8 Kasım;
Ön Lisans düzeyinde yapılacak olan KPSS'nin sınav tarihi 04 Kasım, sonuç açıklama tarihi 29 Kasım;
Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınav tarihi 09 Aralık, sonuç açıklama tarihi 04 Ocak 2019 olacak.
ÖSYM'NİN YAYIMLADIĞI ESKİ KPSS SORULARI RAĞBET GÖRÜYOR
ÖSYM'nin yayımladığı eski sorulardan bir ay gibi kısa sürede 2.5 milyon üzerinde kişi yararlandı. YKS'nin yaklaşması dolayısıyla bir ayda yaklaşık 1.5 milyon aday üniversiteye giriş sınav sorularını inceledi. Bu kapsamda en çok talebi üniversiteye girişte yöneltilen eski sorular oluşturdu.
Üniversite sınav sorularını sırasıyla, 560 bin 285 kişinin baktığı KPSS soruları, 172 bin 745 kişinin incelediği ALES soruları, 161 bin 919 kişinin merak ettiği DGS soruları ve 123 bin 661 kişinin indirdiği YDS soruları izledi.
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