KPSS ne zaman? Ã–SYMâ€™den Temmuz 2018 takvimi

KPSS ne zaman? ÖSYMâ€™den Temmuz 2018 takvimi
KPSS hazÄ±rlÄ±klarÄ± devam ederken Ã–SYM, Temmuz 2018 Takvimi paylaÅŸtÄ±. Resmi Twitter hesabÄ± Ã¼zerinden paylaÅŸÄ±lan takvimde KPSS kapsamÄ±ndaki genel yetenek, genel kÃ¼ltÃ¼r, eÄŸitim bilimleri ve alan bilgisi oturumlarÄ±nÄ±n tarihi yer alÄ±yor. Peki, 2018 KPSS oturumlarÄ± ne zaman gerÃ§ekleÅŸecek? Ä°ÅŸte, Ã–SYMâ€™nin Temmuz 2018 takvimi!
Ã–SYM, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden temmuz ayÄ± sÄ±nav, baÅŸvuru ve sonuÃ§ aÃ§Ä±klama takvimini bir kez daha hatÄ±rlattÄ±. Ã–zellikle memur adaylarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir heyecanla takip ettiÄŸi KPSS oturumlarÄ±na iliÅŸkin bilgiler dikkat Ã§ekti. SÄ±navlardan en yakÄ±n baÅŸvuru dÃ¶nemi ise KPSS/OrtaÃ¶ÄŸretim oldu.Â Temmuzâ€™da KPSS oturumlarÄ±na ek olarak TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (TUS), DiÅŸ HekimliÄŸinde UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (DUS), Akademik Personel ve LisansÃ¼stÃ¼ EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± (ALES), gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Peki, KPSS genel yetenek, genel kÃ¼ltÃ¼r, eÄŸitim bilimleri ve alan bilgisi oturumlarÄ± temmuz ayÄ±nÄ±n kaÃ§Ä±nda yapÄ±lacak?
ORTAÃ–ÄžRETÄ°M (LÄ°SE) KPSS NE ZAMAN?
Ã–SYM'nin yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± sÄ±nav takvimine gÃ¶re; OrtaÃ¶ÄŸretim KPSS sÄ±navÄ±, 7 Ekim 2018 tarihinde yapÄ±lacak. Bu sÄ±nav iÃ§in adaylarÄ±n baÅŸvurularÄ± 3 Temmuz ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasÄ±nda Ã–SYM'nin AÄ°S sistemi Ã¼zerinden yapacak. Ã–te yandan sÃ¶z konusu 2018 KPSS OrtaÃ¶ÄŸretim sÄ±navÄ±nÄ±n sonuÃ§larÄ± ise 8 KasÄ±m 2018 tarihinde aÃ§Ä±klanacak.
SonuÃ§lar aÃ§Ä±klandÄ±ÄŸÄ± zaman, adaylar sonuÃ§larÄ±nÄ± Ã–SYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ile Ã¶ÄŸrenebilecek. SÄ±nav sonuÃ§ belgesi basÄ±lmayacak ve adaylarÄ±n adreslerine gÃ¶nderilmeyecek.
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