KPSS ne zaman? 2019-2020 ÖSYM takvimi belli oldu mu?
2019 KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) oturumlarının tamamlanması ardından gözler 2020 ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) takvimine çevrildi. Hem öğretmen hem de memur adayları, heyecanla KPSS tarihlerini internet üzerinden araştırıyor. Peki, KPSS ne zaman? 2019-2020 ÖSYM takvimi belli oldu mu?
ÖSYM 2020 Yılı Sınav Takvimi aylar öncesinde gündeme geldi. Özellikle memurluk sınavı olan KPSS oturumlarının vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, ÖSYM’nin 2020 takviminin yayınlanıp yayınlanmadığını merak ediyor. Memur adayları, ÖSYM'nin internet sitesinden duyurulan takvime göre, sınav başvurusunda bulunacak. KPSS ne zaman? 2019-2020 ÖSYM takvimi belli oldu mu?
KPSS'nin ön lisans ve lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim ve Ön lisans oturumu, 2019 yılında yapılmayacak.
Sınavlar ÖSYM tarafından 2020 yılında organize edilecek. ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi netleştiği takdirde, sınav tarihlerine haberimizde yer vereceğiz.
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