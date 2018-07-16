ÖABT KPSS lisans sınavı ne zaman hangi gün yapılacak? İşte KPSS sınav tarihi
Memur adaylarının aylardır hazırlandığı KPSS lisans sınavı için geri sayım devam ediyor. 1 milyon 234 bin 617 aday katılacağı KPSS-Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı, 22 Temmuz’da gerçekleşecek. Peki, öğretmen adaylarını ilgilendiren ÖABT ne zaman yapılacak? İşte, KPSS oturumlarıyla ilgili bilgiler!
2018'de yapılacak KPSS tarihleri aylar öncesinden duyurulmuştu. Bu yılın takvimine göre, ilk oturum olan lisans sınavı 22 Temmuz’da uygulanacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavından oluşan KPSS lisans oturumu, 81 ilde yapılacak, sınava 1 milyon 234 bin 617 aday katılacak. Aynı gün öğleden sonra düzenlenecek Eğitim Bilimleri oturumuna ise 440 bin 324 aday katılacak.
2018-KPSS Alan Bilgisi sınavı ise üç oturumda gerçekleştirilecek. 28 Temmuz'daki sabah oturumuna 67 bin 826 aday, aynı gün öğleden sonra oturumuna 92 bin 36 aday katılacak. 29 Temmuz sabah gerçekleştirilecek üçüncü alan bilgisi oturumuna ise 83 bin 218 aday girecek. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenler ise ayrıca Eğitim Bilimleri sınavına ve alanlarına bağlı olarak ÖABT’ye katılacaklar. Peki, isteğe bağlı olan KPSS ÖABT oturumu ne zaman yapılacak?
5 Ağustos'ta düzenlenecek Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne (ÖABT) ise 306 bin 242 aday başvuru yaptı.
SINAV GİRİŞ BELGELERİYLE İLGİLİ HATIRLATMA
Adaylara katılacakları her oturum için ayrı olmak üzere Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Adaylar bu belgelerini T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın
sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek
oturumlar için belge düzenlenmeyecektir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerini
sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
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