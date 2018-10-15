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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
15.10.2018 - 10:48, Son Güncelleme:

KPSS DHBT sınav ücreti nasıl yatırılır? DHBT son başvuru tarihi ne zaman?

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KPSS DHBT sınav ücreti nasıl yatırılır? DHBT son başvuru tarihi ne zaman?

KPSS DHBT sınavı için başvuru aşamasında son iki güne girildi. 17 Ekim tarihinde sona erecek olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) müracaat sürecinde para yatırma işleminin nereye ve nasıl yapılacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, KPSS DHBT sınav ücreti nasıl yatırılır ve son başvuru tarihi nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KPSS DHBT sınav ücreti yatırma işleminin ardından başvurularını tamamlayacak olan adaylar, konuyla ilgili araştırmalarına başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açacağı kadrolarda görev almak isteyen adayların katılım sağlaması zorunlu olan KPSS DHBT sınavının başvuruları, 17 Ekim tarihinde sona erecek. Peki, DHBT para yatırma işlemi nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

KPSS DHBT SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?

DHBT sınavına katılmak isteyen adayların oturum ücreti, 60 TL olacak. Geç başvuru yapacak olan adaylar, başvuru ücretini 90 lira olarak öderken, 5 lira da başvuru hizmet ücreti yatıracak.

DHBT ücretinin yatırılacağı bankalar ÖSYM tarafından açıklandı;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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