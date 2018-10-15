KPSS DHBT sınav ücreti nasıl yatırılır? DHBT son başvuru tarihi ne zaman?
KPSS DHBT sınavı için başvuru aşamasında son iki güne girildi. 17 Ekim tarihinde sona erecek olan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) müracaat sürecinde para yatırma işleminin nereye ve nasıl yapılacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, KPSS DHBT sınav ücreti nasıl yatırılır ve son başvuru tarihi nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS DHBT sınav ücreti yatırma işleminin ardından başvurularını tamamlayacak olan adaylar, konuyla ilgili araştırmalarına başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açacağı kadrolarda görev almak isteyen adayların katılım sağlaması zorunlu olan KPSS DHBT sınavının başvuruları, 17 Ekim tarihinde sona erecek. Peki, DHBT para yatırma işlemi nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS DHBT SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILACAK?
DHBT sınavına katılmak isteyen adayların oturum ücreti, 60 TL olacak. Geç başvuru yapacak olan adaylar, başvuru ücretini 90 lira olarak öderken, 5 lira da başvuru hizmet ücreti yatıracak.
DHBT ücretinin yatırılacağı bankalar ÖSYM tarafından açıklandı;
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı;
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler;
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
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