KPSS başvurusu ne zaman yapılır? 2018 KPSS sınav takvimi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
30.04.2018 - 16:42, Son Güncelleme:

KPSS başvurusu ne zaman yapılır? 2018 KPSS sınav takvimi

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KPSS başvurusu ne zaman yapılır? 2018 KPSS sınav takvimi

KPSS başvurusu, devlet kadrolarında istihdam hedefleyen bireylerin sorguladığı konular arasında yer alıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için bir süredir hazırlıklarını sürdüren bireyler, ÖSYM'nin gerçekleştireceği sınavları ve sınav başvuru dönemini araştırmaya başladı. Lisans, Ön Lisans mezunlarının gerçekleştireceği KPSS başvurusu, ÖABT, DHBT alanlarını da kapsayacak. Peki, KPSS ne zaman yapılacak? İşte, başvuru tarihi ve detaylı bilgiler

KPSS başvuru tarihleri öğretmenlik, A ve B sınıfı memuriyet ve Din Hizmetleri alanında istihdam edilmek isteyenler tarafından merakla araştırılıyor. Başvuru tarihinin mayıs ayı içerisinde olduğunu bilen birçok vatandaş, ÖSYM'nin net tarih açıklamasını sorgulamaya başladı. Peki, 2018 KPSS başvurusu ne zaman yapılacak? İşte, sınav sonuçları ve diğer detaylar

KPSS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 22 Temmuz’da düzenlenecek.

Adaylar bu sınav için 10-21 Mayıs tarihleri arasında başvuruda bulunabilecek.

Sonuçlar 31 Ağustos tarihinde açıklanacak. KPSS Lisans (Alan Bilgisi) birinci gün 28 Temmuz,
KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ikinci gün 29 Temmuz,
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 5 Ağustos’ta düzenlenecek.

Bu sınavlar için başvurular 10-21 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sonuçlar ise 31 Ağustos'ta açıklanacak.

2018-KPSS Ortaöğretim

Sınav Tarihi: 07 Ekim 2018

Başvuru Tarihi: 03 Temmuz 2018/ 19 Temmuz 2018

Sonuç Tarihi: 08 Kasım 2018

2018-KPSS Ön Lisans

Sınav Tarihi: 04 Kasım 2018

Başvuru Tarihi: 28 Ağustos 2018/ 12 Ekim 2018

Sonuç Tarihi: 29 Kasım 2018

2018-Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav Tarihi: 09 Aralık 2018

Başvuru Tarihi: 09 Ekim 2018/ 17 Ekim 2018

Sonuç Tarihi: 04 Ocak 2019

2018-EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı)

Sınav Tarihi: 22 Nisan 2018

Başvuru Tarihi: 06 Şubat 2018/ 21 Şubat 2018

Sonuç Tarihi: 17 Mayıs 2018

YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

Devlet Personel Başkanlığı, 2018 yılında yapılacak olan yerleştirme için takvim açıklaması yaptı. İşte, yerleştirme takvimi hakkında bazı bilgiler;

2018 KPSS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

 

DPB tarafından kamu kurum ve kuruluşlarından yerleştirme taleplerinin toplanması

ÖSYM Başkanlığınca tercihlerin alınması

       KPSS 1. Yerleştirme

 

12 Mart - 11 Mayıs 2018 

26 Haziran - 05 Temmuz 2018 

KPSS 2. Yerleştirme

06 Ağustos - 05 Ekim 2018 

 11 – 20 Aralık 2018  

 

2018 KPSS TAKVİMİ

SINAV

SINAV TARİHİ

BAŞVURMA TARİHLERİ

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ*

KPSS Lisans (GY-GK- EĞT. BİL.)

22.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

28-29.07.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

ÖABT (Öğretmenlik Alan Bilgisi )

05.08.2018

10-21 Mayıs 2018

31.08.2018

KPSS Ön lisans

04.11.2018

28 Ağustos-12 Eylül 2018

29.11.2018

KPSS Ortaöğretim

07.10.2018

03-19 Temmuz 2018

08.11.2018

DHBT (Din Hizmetleri Alan Bilgisi)

09.12.2018

09-17 Ekim 2018

04.01.2019

 

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