KPSS başvuruları başladı
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT başvuruları başladı. Adaylar, başvuruların ÖSYM’nin internet sitesinden 15 Mayıs'a kadar yapabilecek.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), (Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için başvuruları 3-15 Mayıs arasında kabul edecek. 2019 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri 14 Temmuz; KPSS Alan Bilgisi Sınavları birinci ve ikinci oturumları 20 Temmuz; KPSS Alan Bilgisi Sınavları üçüncü oturumu 21 Temmuz ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 28 Temmuz’da yapılacak. ÖSYM ayrıca imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği ve beden eğitimi öğretmenliği alanlarına atanmak isteyen adayların ÖABT’ye girmeleri gerektiğini de hatırlattı. 2019’da bu alanlar için ilk kez ÖABT yapılacak.
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