KPSS 7225 nitelik kodu nedir?
KPSS 7225 nitelik kodu, tercih aşamasında önemli koşullar arasında yer alıyor. Birçok pozisyon için talep edilen KPSS 7225 nitelik kodu, memur adaylarının göreve kabul edilmeden önceki soruşturmasının bir parçasını oluşturuyor. Peki, KPSS 7225 nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, merak edilen nitelik kodu hakkında detaylı bilgiler
KPSS 7225 nitelik kodu, kılavuzda yer alan tercih detaylarını inceleyen vatandaşların araştırdığı kod oldu. Tercih aşamasında oldukları bölümün karşısında yer alan KPSS 7225 nitelik kodunun hangi anlama geldiğini merak eden binlerce vatandaş, bu nitelik kodunun ne anlama geldiğini sorgulamaya başladı. Peki, KPSS 7225 nitelik kodu nedir? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler
KPSS 7225 NİTELİK KODU
Memuriyette güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını ifade eden KPSS 7225 nitelik kodu, 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ilk kez uygulandı. "7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması" anlamına gelen bu nitelik kodu, birçok pozisyon için dahil edildi.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR?
Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir sınırlama olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama kabiliyetinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle belirlenmesi ve değerlendirilmesidir.
ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?
Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması.
Açıklandığı gibi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaya yetkili makamlar tarafından kanun hükmünde getirilen yasal düzenlemeden sonra atanmaya hak kazanan memurlar hakkında yukarıda sayılan kriterler doğrultusunda inceleme yapılacaktır. Son dönemlerde mülakat sonuçlarının geç açıklanması veya atanmaya hak kazanan adayların göreve geç başlatılması bir çok kurumda yaşanmakta ve gerekçe olarak güvenlik soruşturması gösterilmektedir. Bu açıdan bir süre sınırı getirilmesi kurumların keyfiliğini önleyecek ve adayları zahmetli bekleme sürecinden kurtaracaktır.
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