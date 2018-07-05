KPSS 7225 nitelik kodu nedir?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
05.07.2018 - 10:19, Son Güncelleme:

KPSS 7225 nitelik kodu nedir?

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KPSS 7225 nitelik kodu nedir?

KPSS 7225 nitelik kodu, tercih aşamasında önemli koşullar arasında yer alıyor. Birçok pozisyon için talep edilen KPSS 7225 nitelik kodu, memur adaylarının göreve kabul edilmeden önceki soruşturmasının bir parçasını oluşturuyor. Peki, KPSS 7225 nedir ve ne anlama gelmektedir? İşte, merak edilen nitelik kodu hakkında detaylı bilgiler

KPSS 7225 nitelik kodu, kılavuzda yer alan tercih detaylarını inceleyen vatandaşların araştırdığı kod oldu. Tercih aşamasında oldukları bölümün karşısında yer alan KPSS 7225 nitelik kodunun hangi anlama geldiğini merak eden binlerce vatandaş, bu nitelik kodunun ne anlama geldiğini sorgulamaya başladı. Peki, KPSS 7225 nitelik kodu nedir? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

KPSS 7225 NİTELİK KODU

Memuriyette güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını ifade eden KPSS 7225 nitelik kodu, 2016 yılında Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ilk kez uygulandı. "7225 Güvenlik Tahkikatının Olumlu Sonuçlanması" anlamına gelen bu nitelik kodu, birçok pozisyon için dahil edildi.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NEDİR?

Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir sınırlama olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama kabiliyetinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle belirlenmesi ve değerlendirilmesidir.

ARŞİV ARAŞTIRMASI NEDİR?

Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanması.

Açıklandığı gibi, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaya yetkili makamlar tarafından kanun hükmünde getirilen yasal düzenlemeden sonra atanmaya hak kazanan memurlar hakkında yukarıda sayılan kriterler doğrultusunda inceleme yapılacaktır. Son dönemlerde mülakat sonuçlarının geç açıklanması veya atanmaya hak kazanan adayların göreve geç başlatılması bir çok kurumda yaşanmakta ve gerekçe olarak güvenlik soruşturması gösterilmektedir. Bu açıdan bir süre sınırı getirilmesi kurumların keyfiliğini önleyecek ve adayları zahmetli bekleme sürecinden kurtaracaktır.

 

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