KPSS 2019/6 tercih sonuçları için dikkat çeken 6 Aralık hususu!
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı için gerçekleştirilen KPSS 2019/6 tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Binlerce kişinin müracaatta bulunduğu ve açıklanmasını beklediği KPSS 2019/6 tercih sonuçları için önemli bir detay yer aldı. ÖSYM'nin sonuç açıklama sürecine göre değişiklik göstermesi beklenen KPSS 2019/6 tercih sonuçları için 6 Aralık Cuma günü detayı dikkat çekti. İşte, KPSS 2019/6 tercih sonuçları hakkında detaylı bilgiler
Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesine gerçekleştirilecek olan personel alımı önem arz eden KPSS 2019/6 tercih sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, KPSS 2019/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM'nin 21-27 Kasım tarihleri arasında aldığı Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı KPSS 2019/6 tercih sonuçları hakkında bazı bilgiler
KPSS-2019/6 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin gerçekleştireceği KPSS 2019/6 tercih sonuçları açıklaması, yoğunluğa göre değişiklik gösterebilecek. Geçtiğimiz yıl Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) için 10 Temmuz 2018 tarihinde alınan 2018/6 tercih döneminin sonuçları, 26 Temmuz 2018 tarihinde açıklanmıştı.
Bu bilgiler ışığında bu yıl 21 Kasım tarihinde alınan 2019/6 tercih sonuçlarının 6-7 Aralık tarihlerinde açıklanması beklenebilir.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri
yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.
YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ÜZERİNDE İNCELEME İSTEKLERİ NASIL YAPILIR?
Yerleştirme işlemleri ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının internet yoluyla açıklanmasından itibaren, en geç 10 gün içinde “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.).
Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçenin işleme konulabilmesi için dilekçeye ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 0044 0002 07 numaralı hesabına 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekmektedir.
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