KPSS 2019/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2019/4 tercih sonuçları için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı KPSS 2019/4 tercih sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açılacak. Peki, KPSS 2019/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
KPSS 2019/4 tercih sonuçları, ÖSYM tarafından adayların erişimine açılacak. Binlerce kişinin merakla araştırdığı KPSS 2019/4 tercih sonuçları için tarih detayları, internet üzerinden sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, KPSS 2019/4 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları için ÖSYM'den net bir tarih açıklaması gelmedi. Ancak, geçtiğimiz yılın sonuç açıklama dönemi baz alındığında, sonuçların 29-30 Ağustos tarihlerinde açıklanması beklenmektedir.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan sözleşmeli pozisyonlara Sağlık Bakanlığı tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
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