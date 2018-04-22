KPSS 2018/3 tercih sonuçları açıklandı! Taban ve tavan puanlar
KPSS 2018/ tercih sonuçları, ÖSYM değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından adayların erişimine açıldı. Toplam 13 bin 535 adayın tercih yaptığı KPSS 2018/3 tercih döneminde 180 kişilik kontenjanın tamamı doldu. İşte, KPSS tercih sonuçları hakkında ÖSYM'nin duyurusu ve detaylı bilgiler
ÖSYM, KPSS 2018/3 tercih sonuçları bilgisini adaylarla paylaştı. İşte, ÖSYM'nin yayımladığı o duyuru;
"KPSS 2018/3: Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
KPSS 2018/3 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 22 Nisan 2018 tarihinde saat 13:00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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