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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
10.08.2019 - 12:25, Son Güncelleme:/

Koyun otlatırken ders çalıştı, mühendislik kazandı

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerinde bulunan Sindelhöyük Mahallesi'nde yaşayan ve koyun kırkarak ailesine katkıda bulunan Dilara Çobanoğlu, Aksaray Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü kazandı.

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Erciyes Dağı'nın eteğinde bulunan Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde yaşayan sekiz kişilik Çobanoğlu ailesinin en büyük kızı Dilara Çobanoğlu, eğitimine devam ederken hem de besicilik yapan ailesine katkıda bulundu. Koyun kırkan, koyun güden Çobanoğlu, girdiği Yükseköğretik Kurumları Sınavı'nda (YKS) Aksaray Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'ni kazandı.

'ZOR BİR SÜREÇTİ, ÇOK MUTLUYUM'
Dilara Çobanoğlu ise, "Zor bir süreçti. Elektrik elektronik mühendisliğini kazandım, çok mutluyum. Bu süreçte benden desteklerini hiç esirgemeyen anne ve babama çok teşekkür ederim. Eğitime çok önem veren Develi Kaymakamımız Murat Duru'ya da çok teşekkür ederim. Bizden desteklerini hiç  esirgemedi, hep yanımda buldum. Dershaneye gitmedim okul kurslarıyla kazandım. Bu yüzden ilçe milli eğitim müdürü Murat Toprak'a da çok teşekkür ederim eğitime olan desteklerinden dolayı" dedi.

Koyun otlatırken ders çalıştı, mühendislik kazandı

Aileyi ziyaret eden Develi Kaymakamı Murat Duru Çobanoğlu'nu başarısından dolayı tebrik ettiği Dilara'ya şunları söyledi:
"Tebriği fazlasıyla hak ediyorsun. Çünkü hem böyle hayvancılıkla uğraşan bir anne babanın kızısın hem de ailene yardım ediyorsun. Yaklaşık binin üzerinde küçük baş hayvanınız var, hem hayvan peşinde koşturuyorsun hem ders çalışıyorsun ve bunun sonucunda da çok güzel bir okul kazanıyorsun. Bu gerçekten hem Develi'ye hem Kayseri'ye hem de bütün Türkiye'ye hatta dünyaya örnek bir durum. Senin ortaya koyduğun bu başarı, bana da örnek, herkese örnek. Bu örnek davranışından dolayı kutluyorum. Anneni tebrik ediyorum, babanı tebrik ediyorum. Bu kadar zor şartlar altında ders çalışıp, kitap okuyup ve bu sonucu elde etmen gerçekten takdiri hak ediyor. Buraya seni tebrik etmeye geldim, tabi ki biz şimdiye kadar sana destek olduk, bundan sonraki üniversite hayatında da, ondan sonraki hayatında da devlet olarak da ağabeyin olarak da baban olarak da her zaman senin yanında destekçin olacağız, yolun bahtın açık olsun."

 

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