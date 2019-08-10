Koyun otlatırken ders çalıştı, mühendislik kazandı

Erciyes Dağı'nın eteğinde bulunan Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi'nde yaşayan sekiz kişilik Çobanoğlu ailesinin en büyük kızı Dilara Çobanoğlu, eğitimine devam ederken hem de besicilik yapan ailesine katkıda bulundu. Koyun kırkan, koyun güden Çobanoğlu, girdiği Yükseköğretik Kurumları Sınavı'nda (YKS) Aksaray Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'ni kazandı.

'ZOR BİR SÜREÇTİ, ÇOK MUTLUYUM'

Dilara Çobanoğlu ise, "Zor bir süreçti. Elektrik elektronik mühendisliğini kazandım, çok mutluyum. Bu süreçte benden desteklerini hiç esirgemeyen anne ve babama çok teşekkür ederim. Eğitime çok önem veren Develi Kaymakamımız Murat Duru'ya da çok teşekkür ederim. Bizden desteklerini hiç esirgemedi, hep yanımda buldum. Dershaneye gitmedim okul kurslarıyla kazandım. Bu yüzden ilçe milli eğitim müdürü Murat Toprak'a da çok teşekkür ederim eğitime olan desteklerinden dolayı" dedi.

Aileyi ziyaret eden Develi Kaymakamı Murat Duru Çobanoğlu'nu başarısından dolayı tebrik ettiği Dilara'ya şunları söyledi:

"Tebriği fazlasıyla hak ediyorsun. Çünkü hem böyle hayvancılıkla uğraşan bir anne babanın kızısın hem de ailene yardım ediyorsun. Yaklaşık binin üzerinde küçük baş hayvanınız var, hem hayvan peşinde koşturuyorsun hem ders çalışıyorsun ve bunun sonucunda da çok güzel bir okul kazanıyorsun. Bu gerçekten hem Develi'ye hem Kayseri'ye hem de bütün Türkiye'ye hatta dünyaya örnek bir durum. Senin ortaya koyduğun bu başarı, bana da örnek, herkese örnek. Bu örnek davranışından dolayı kutluyorum. Anneni tebrik ediyorum, babanı tebrik ediyorum. Bu kadar zor şartlar altında ders çalışıp, kitap okuyup ve bu sonucu elde etmen gerçekten takdiri hak ediyor. Buraya seni tebrik etmeye geldim, tabi ki biz şimdiye kadar sana destek olduk, bundan sonraki üniversite hayatında da, ondan sonraki hayatında da devlet olarak da ağabeyin olarak da baban olarak da her zaman senin yanında destekçin olacağız, yolun bahtın açık olsun."