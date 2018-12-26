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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
26.12.2018 - 17:50, Son Güncelleme:/

Köylerdeki öğrenciler tiyatroyla buluştu

Bitlis'in Hizan'da köy okullarındaki öğrenciler, ‘Gülümse Geleceğe Projesi’ ile tiyatroyla tanıştı.

Köylerdeki öğrenciler tiyatroyla buluştu
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Bitlis'in Hizan ilçesinde köy okullarında eğitim gören öğrenciler, Vizyoner Kadınlar Derneği tarafından hazırlanan ‘Gülümse Geleceğe Projesi’ kapsamında tiyatroyla buluşturuldu. Valilik, Belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığın destekleriyle uygulanan proje kapsamında Kültür Merkezi'nin konferans salonunda tiyatro etkinliği düzenlendi. Öğretmenleri eşliğinde köy okullarından servislerle ilçe merkezine getirilen öğrenciler, sahnelenen tiyatro oyununu ilgiyle izledi.

Vizyoner Kadınlar Derneği Genel Sanat Yönetmeni Fatih Küçük, projeye doğudan batıya, güneyden kuzeye kardeşlik mesajıyla başladıklarını belirtti. Küçük, "Birlik ve beraberlik duygusuyla 'Gülümse geleceğe' sloganıyla yola çıktık. Önce Mardin'de başladık. Mardin'de 10 ilçede yaklaşık 15 bin çocuğumuza ulaştık. Özellikle daha önce tiyatro izlememiş ve uzak mecralarda, köylerde oturan çocuklarımızı oyunlarımıza getirttik" dedi.

Köylerdeki öğrenciler tiyatroyla buluştu

Projenin bu anlamda etkili olduğunu ve çocukların bundan memnuniyet duyduğunu söyledi. Oyunda geleneksel Türk halk tiyatrosu ögelerini kullandıklarını belirten Küçük, şöyle konuştu:
"Bu oyunumuzla beraber çocuklarımıza birlik ve beraberliğimizi, ülkenin sınırları içerisinde herkesin eşit olduğunu, köklerin, ırkların, dinlerin, dillerin birbirimizi ayırmak için hiçbir sebep olmadığını, hepimizin bir olduğunu, hepimizin insan olduğunu ve bu ülke toprakları için, bu ülkenin birlik ve beraberliği için mücadele etmemiz gerektiğini bu oyunumuz içerisinde anlatmaya çalıştık."

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