Köylerdeki öğrenciler tiyatroyla buluştu
Bitlis'in Hizan'da köy okullarındaki öğrenciler, ‘Gülümse Geleceğe Projesi’ ile tiyatroyla tanıştı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde köy okullarında eğitim gören öğrenciler, Vizyoner Kadınlar Derneği tarafından hazırlanan ‘Gülümse Geleceğe Projesi’ kapsamında tiyatroyla buluşturuldu. Valilik, Belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlığın destekleriyle uygulanan proje kapsamında Kültür Merkezi'nin konferans salonunda tiyatro etkinliği düzenlendi. Öğretmenleri eşliğinde köy okullarından servislerle ilçe merkezine getirilen öğrenciler, sahnelenen tiyatro oyununu ilgiyle izledi.
Vizyoner Kadınlar Derneği Genel Sanat Yönetmeni Fatih Küçük, projeye doğudan batıya, güneyden kuzeye kardeşlik mesajıyla başladıklarını belirtti. Küçük, "Birlik ve beraberlik duygusuyla 'Gülümse geleceğe' sloganıyla yola çıktık. Önce Mardin'de başladık. Mardin'de 10 ilçede yaklaşık 15 bin çocuğumuza ulaştık. Özellikle daha önce tiyatro izlememiş ve uzak mecralarda, köylerde oturan çocuklarımızı oyunlarımıza getirttik" dedi.
Projenin bu anlamda etkili olduğunu ve çocukların bundan memnuniyet duyduğunu söyledi. Oyunda geleneksel Türk halk tiyatrosu ögelerini kullandıklarını belirten Küçük, şöyle konuştu:
"Bu oyunumuzla beraber çocuklarımıza birlik ve beraberliğimizi, ülkenin sınırları içerisinde herkesin eşit olduğunu, köklerin, ırkların, dinlerin, dillerin birbirimizi ayırmak için hiçbir sebep olmadığını, hepimizin bir olduğunu, hepimizin insan olduğunu ve bu ülke toprakları için, bu ülkenin birlik ve beraberliği için mücadele etmemiz gerektiğini bu oyunumuz içerisinde anlatmaya çalıştık."
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