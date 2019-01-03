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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA - Fotoğraflar: İHA
03.01.2019 - 17:04, Son Güncelleme:/

Köylerdeki öğrenciler bilim ve sanat etkinlikleriyle buluşacak

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Bekir Güler'in yürüttüğü ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görülen ‘O Köy Bilim Köyümüzdür’ projesi kapsamında, köylerde kurulacak kamplarla öğrenciler için bilim, doğa ve sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Köylerdeki öğrenciler bilim ve sanat etkinlikleriyle buluşacak
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Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Bekir Güler'in yürüttüğü ve TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun görülen ‘O Köy Bilim Köyümüzdür’ projesiyle köylerde kurulacak kamplarla öğrenciler için bilim, doğa ve sanat etkinlikleri düzenlenerek, onlara doğaya daha bilinçli ve bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşmaları konusunda rehberlik edilecek.

Arş. Gör. Dr. Bekir Güler tarafından Bartın'a bağlı köylerde yaşayan ortaokul öğrencilerinin çeşitli etkinliklerle bilim, doğa ve sanatla buluşturularak bu doğrultuda farkındalıklarının arttırılması amacıyla ‘O Köy Bilim Köyümüzdür’ projesi hazırlandı. TÜBİTAK-4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenmeye uygun görülen proje kapsamında köy kampları kurulacak ve köylerde yaşayan öğrencilere yönelik bilim, doğa ve sanat etkinlikleri düzenlenecek.

Güler, Bartın'ın mavi ve yeşili bir arada sunan, doğal zenginliklerin insan yaşamıyla bütünleştiği köylere sahip olduğunu söyledi. Bu durumu öğrencilere bilim ve doğa bilincini aşılamak konusunda avantaja çevirmek isteyen proje ekibinin gezici araçla köy köy gezerek, bilim, doğa ve sanat etkinliklerini köylerde yaşayan öğrencilere götüreceğini anlatan Güler, "Bu sayede öğrencilere, içerisinde yaşadıkları doğaya daha bilinçli ve bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşmaları konusunda rehberlik edilmiş olunacak" dedi.

Köylerdeki öğrenciler bilim ve sanat etkinlikleriyle buluşacak

‘ÖĞRENCİLER, BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ GELİŞTİRECEK’
Genç-yaşlı, çocuk-yetişkin, anne-baba ayırt etmeksizin bilimi ve doğayı yeniden keşfetmek isteyen herkesi proje kapsamında kurulacak köy kamplarına davet eden Güler, şöyle konuştu:
"Öğrenciler düzenlenecek bilim atölyelerinde sorgulamaya dayalı etkinlikler yoluyla bilimsel süreç becerilerini geliştirecek. Sanat atölyelerinde yaratıcılıklarını ortaya koyacak, oyun ve spor aktivitelerinde kendilerini bulacak ve gözlem etkinliklerinde içerisinde yaşadıkları dünyayı keşfedecekler. Böylece öncelikle projenin hedef kitlesini oluşturan 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri olmak üzere bölgede doğayla iç içe yaşayan tüm bireyler, doğayla olan bağlarını güçlendirecek."

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen öğretim elemanlarını tebrik ederek, "Bilimin toplumla buluşturulmasını ve toplumda yaygınlaştırılmasını sağlayacak bu tür projeleri önemli buluyorum. Proje ortaokul öğrencilerimizin merak etme, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerini keşfetmelerine yardımcı olacak. Emeği geçen hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum" diye konuştu.

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