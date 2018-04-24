Köydeki öğrenciler kuaförle tanıştı
Tokat'ta, Zile Milli Eğitim Müdürlüğü’nce hayata geçirilen proje kapsamında ilçeye uzak köylerdeki kız öğrencilere kuaför hizmeti sunuluyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Bazı kız öğrencilerimiz ilk defa bayan kuaförle tanıştı. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluk her şeye değer" dedi.
Tokat'ın Zile ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü’nce yürütülen proje kapsamında ilçeye uzak köylerde yaşayan kız öğrencilere kuaför hizmeti sunuluyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, ilçeye uzak ve kuaföre gidemeyen kız öğrenciler için okullara bayan kuaförü götürdüklerini söyledi. Erkek öğrenciler için bir süre önce benzer hizmeti sunduklarını belirten Küçükali, "Şimdi de kız öğrencilerimizin saç bakımlarını yaptırmak için bayan kuaförleri okullarımıza götürüyoruz. Bu kapsamda ilçemize bağlı Evrenköy'de bulunan ortaokulda okuyan kız öğrencilerimizin saç bakımını yaptırdık. Bazı kız öğrencilerimiz ilk defa bayan kuaförle tanıştı. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Öğrencilerimizin gözlerindeki mutluluk her şeye değer" diye konuştu. Çocuklara kuaför hizmeti veren Ceylan Satılmış da öğrencilerin çoğunun saç kesimlerinin ailelerince yapıldığını anlatarak, "Onları düzeltiyoruz. Çocuklar mutlu oldu, bizler de mutlu olduk" dedi.
‘SAÇLARIMA FÖN ÇEKTİRDİM MUTLUYUM’
Okulun 6'ncı sınıf öğrencilerden Melike Altuntaş ise ilk defa saçlarını kuaförün yaptığını dile getirerek, saçlarına fön çektirdiğini ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Daha önce saçıyla annesinin ilgilendiğini aktaran Altuntaş, "Kuaförün okula geleceğini duyunca ben de, annem de sevindik. Hayatımda ilk defa kuaföre geldim" diye konuştu.
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