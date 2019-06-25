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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
25.06.2019 - 09:36, Son Güncelleme:/

Köy okulunda okudu şampiyon oldu

565 LGS birincisinden biri de, Kars Sarıkamış Armutlu Köyü Ortaokulu’ndan Adil Karadağ oldu. Çiftçi ailesine tarlada yardım eden başarılı öğrenci, hedefinin Ankara Fen Lisesi olduğunu söyledi. Sınava hazırlık sürecinde rekabet ettiği tek yumurta ikizi Yunus Karadağ’ın ise dört yanlışı var.

Köy okulunda okudu şampiyon oldu
Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr

Bu yıl 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı ve 565 öğrencinin tüm sorulara doğru yanıt verdiği LGS’de, Türkiye’nin dört bir yanından birinci çıktı. Bunlardan biri de Kars’ın Sarıkamış ilçesine bağlı Armutlu Köyü Ortaokulu öğrencisi Adil Karadağ oldu. Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Adil, tek yumurta ikizi Yunus ile rekabet ettiğini ve sınavda daha az stres yaptığı için başarılı olduğunu söyledi. Zaman zaman tarlada babasına destek olan başarılı öğrenci, sınava hazırlık hikâyesini Hürriyet’e anlattı:

DİSİPLİNLİ ÇALIŞTIM
“Disiplinli ve düzenli çalıştım. Dört kardeşiz. Tek yumurta ikizi olan kardeşim Yunus ile aramızda bir rekabet vardı. Aslında o benden daha iyi sonuçlar elde ediyordu. Ama sınavda stres yaptı. Sınavda kendime hakimdim. Bu da soruların hepsini doğru yapmamı sağladı. İstediğim başarıyı yakaladığım için mutluyum.

ANKARA FEN LİSESİ’Nİ İSTİYORUM
Ortaokulun ilk gününden beri Ankara Fen Lisesi’ni istiyorum. Benim hedefim hep bu okuldu. Bunu belirledikten sonra sınava bu amaç doğrultusunda çalıştım. Bu lisedeki ders programlarını araştırdım ve bir çıktısını aldım. Onu her inceleyişimde, hazırlanma konusunda beni daha istekli hale getiriyordu.

ÖĞRETMEN EKSİĞİ VAR
Okulumuzda matematik ve İngilizce öğretmenimiz yok. Bu derslere diğer öğretmenlerimizin desteğiyle hazırlandık. Öğretmen amcam da Kastamonu’da görev yapıyor. Bize nasıl hazırlanmamız gerektiği konusunda destek oldu ve yardımcı kaynaklar getirdi. Bu sayede sınava çalıştık.”

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDAN BİRİNCİ ÇIKTI
Türkiye’nin dört bir yanından birinciler çıktı. Bilfen Okulları, bu yıl mezun ettiği 1567 8’inci sınıf öğrencisi arasından 26 LGS birincisi çıkardığını açıkladı. Bahçeşehir Koleji’nden de 32 birinci çıktığı belirtildi. TED Okulları’ndan da 14 birinci bulunuyor. Düzce Mehmet Zahid Kevseri İmam Hatip Ortaokulu’nda Ertuğrul Recep Kocaman da Türkiye birincisi oldu. Denizli’nin Çal ilçesindeki Şehit Ramazan Us İmam Hatip Ortaokulu’nda Kübra Su Fırtına ve Merkezefendi İlçesi Hacı Halil Bektaş Ortaokulu’nda Mehmet Salih Beşkavak da birinciler arasında yer aldı. Mersin Anamur’da Zehra Marulyalı Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan Talha Nusret Kırıker de tüm soruları doğru yanıtladı. Beylikdüzü Koç Ortaokulu’ndan Hamza Furkan Sarıarslan da 500 tam puan alanöğrenciler arasına girdi. Uğur Okulları’nda beş öğrenci Türkiye birinciliği kazandı. Oğuz Kaan Koleji’nin ise dört öğrencisi birinci oldu. Ayrıca Gaziantep’teki SANKO Ortaokulu’nun üç öğrencisi de LGS’de 500 tam puan aldı. DHA-İHA

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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