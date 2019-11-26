Köy okulu öğretmenleri üniversitelilerle buluştu
Nurten Akkuş, Emre Aydın ve Cevat Ayna ‘Öğretmen Olmak’ etkinliğiyle üniversite öğrencileriyle buluştu. Bu üç öğretmen, imkânsızlıklardan imkân yaratma hikayelerini öğrencilerle paylaştı.
Köy okulu öğretmenleri, Nurten Akkuş, Emre Aydın ve Cevat Ayna ‘Öğretmen Olmak’ etkinliğinde İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileriyle buluştu. Akkuş, Aydın ve Ayna üniversitelilere, anılarını paylaşarak öğrencileri için yaptıklarını anlattı.
‘DOĞU’DA ÖĞRETMENLİĞİN DİBİNE VURUN’
22 yaşında Siverek’e atanan Emre Aydın, ilk kez Ankara’nın doğusuna geçtiğini belirterek şunları söyledi:
“Sınıfımdaki çocuklar Kürtçe dışında konuşamıyordu. Bu da beni zorladı.. Onlarla ilk etapta anlaşamasam bile kalpten bağlandım. Onlara ayırdığınız 30 saniye inanın, çocuklar için bir ömre bedel. Dört yıl boyunca orada eğitim verdim. Öğretmenliğinin ana temasının inanmak ve vazgeçmemek olduğunu düşünüyorum. Ben sadece kalem tutmuyorum. Foseptik kazarken kazma, badana-boya yaparken fırça, yer silerken paspas tutuyorum. Köy okullarında öğretmenseniz bunlar da sizin işiniz. Gidin Doğu’ya. Oradaki bilgiye aç çocukları görün ve orada başlayın. Öğretmenliğin dibine vurun” dedi.
‘KÖY OKULLARI KADERİMİ DEĞİŞTİRDİ’
2018’de Dünyadaki En İyi 10 Öğretmen Finalisti arasına giren Nurten Akkuş, 2019’da Küresel Öğretmen Ödülü’nü aldı. 13 yıldır köy okullarında görev alan Akkuş, “Köy okulları benim kaderimi değiştirdi” diyerek, en güzel ödülün çocukların sevgisi olduğunu belirtti.
Cevat Ayna ise öğrencileri ve paydaşlarla oluşturduğu ev ortamına benzer ‘Mutlu Öğrenme Sınıfı’nın yaratıcısı. Ayna, “Ülkemizdeki eğitim sistemi hayallerimi yıkamadı. Çocuklara da hayal kurmalarını öğütlüyorum. Mutlu Öğrenme Sınıfı’nı hayata geçirirken 16 soruşturma geçirdim. Öğretmen başına ne gelirse gelsin vazgeçmeyendir. Öyle bir sınıf yarattık ki, öğrencilerim uzanarak da ders dinleyebiliyor. Kitaplarını ipe asılarak çıktıkları ranzada okuyabiliyorlar. Öğrencilerin bakımı ve beslenmesini üstlendiği kedimiz çocukların arasında dolaşıyor” diye konuştu.
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