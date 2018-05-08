Köy okulu öğrencileri yerli malzemelerle drone yaptı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriKöy okulu öğrencileri yerli malzemelerle drone yaptı
GeriEğitim Köy okulu öğrencileri yerli malzemelerle drone yaptı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
AA
08.05.2018 - 12:09, Son Güncelleme:

Köy okulu öğrencileri yerli malzemelerle drone yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Köy okulu öğrencileri yerli malzemelerle drone yaptı

Şanlıurfa'da bir köy okulunun öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle yerli malzemelerle drone üretti. Yaklaşık 200 metre yükselebilen drone, tek şarjla 20 dakika uçabiliyor.

Ceylanpınar ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Saraççeşme Ortaokulu'nda eğitim gören 6’ncı sınıf öğrencileri Abdulhalim, Hasan ve Musa Kılıç ile Yusuf Say, gökyüzünde merakla izledikleri uçaklardan etkilenerek insansız hava aracı yapmaya karar verdi.

Tahtalara motor yerleştirerek yaptıkları ilk drone uçurmayı başaramayan öğrenciler, Fen ve Teknoloji Öğretmeni Recep Şen'in desteğiyle yılmadan çalışmalarına devam etti.

Öğrenciler, bu süreçte edindikleri tecrübe ve yaptıkları araştırmalar ve sayesinde boru, motor, pervane gibi yerli malzemeler kullanarak daha büyük bir drone geliştirdi.

İkinci denemelerinde drone uçurmayı başaran öğrenciler, kendi imkânlarıyla yerli hava aracı geliştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Recep Şen, öğrencilerin drone yapma fikrinin kendisini etkilediğini, bu hayalin gerçekleşebilmesi için kapsamlı araştırma yaptıklarını söyledi.

Köy okulu öğrencileri yerli malzemelerle drone yaptı

Öğrencilerin ilk yaptığı hava aracını geliştirerek daha büyük ve uçabilen bir drone yaptıklarını anlatan Şen, şöyle devam etti:
"Öğrencilerim bir gün iki tahta getirdiler. Üzerine motor koymuşlar. 'Hocam bunu nasıl uçurabiliriz' diye bir sordular. Öğrencilerin uçma fikrini gerçekleştirebilmek için onlarla beraber araştırma yaptık. Bu süre içerisinde tamamen kendi imkanlarımızla iki boru parçası üzerine uçuş kartı ve motorlar yerleştirerek bir drone yaptık. Kullandığımız malzemeler tamamen yerli malzemeler. Sadece ülkemizde bulunmayan ana kartı dışarıdan aldık."

Öğrencilerinin daha önce gerçek drone görmemesine rağmen hayal kurarak ve bu hayallerinin peşinden giderek insansız hava aracı yaptığını belirten Şen, aracın yaklaşık 200 metre yükselebildiğini ve tek şarjla 20 dakika uçabildiğini söyledi.

Köy okulu öğrencileri yerli malzemelerle drone yaptı

‘KENDİMİZ UÇUYORMUŞUZ GİBİ MUTLUYUZ’
Öğrencilerden Hasan Kılıç uçaklardan etkilenerek uçan bir araç yapmayı hayal ettiğini ve bu hayalini arkadaşlarıyla paylaştığını belirtti.

İki tahtayı bir araya getirerek motor monte ettiği aracın uçmadığını söyleyen Kılıç, "Öğretmenimize danıştık ve arkadaşlarımla ilk yaptığımızdan daha büyük ve güzel bir drone yaptık. Artık gökyüzünde kendimiz uçuyormuşuz gibi mutluyuz" dedi.

Yusuf Say ise yaptıkları drone sayesinde okuldaki bütün öğrencilerin insansız hava aracını görmesini ve yakından tanımasını sağladıklarını vurgulayarak "Drone yapmak için günlerce araştırma yaptık. Araştırmadan edindiğimiz bilgilerle kendi imkanlarımızla drone yaptık. İlk kez böyle bir çalışma yaptığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Köy okulu öğrencileri yerli malzemelerle drone yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Köy okulu öğrencileri yerli malzemelerle drone yaptı

İl İçi yer değiştirme başvurusu ne zaman yapılacak?

Oyun konsolu tasarlayıp birinci oldular

Öğrenciler bienalde