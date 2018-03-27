Köy okulu öğrencileri mikroskopla tanıştı

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinden Yukarı Mazı İlkokulu Müdürü Songül Arslan ve Mumcular Fuat Erten Okulu fen bilimleri öğretmeni Senem Tekin, ‘Öğretmenim mikroskoba dokunabilir miyim’ adlı projeyi hazırladı. Proje kapsamında öğrenciler, mikroskopla tanıştı. Öğrenciler, fen bilimleri deneylerini mikroskopla yapmaya başladı.

Öğretmen Songül Arslan ve Senem Tekin, Bodrum’un mahallelerindeki ilkokullara giderek yanlarında götürdükleri mikroskop cihazlarını öğrencilere tanıtıyor ve yine yanlarında götürdükleri deney malzemeleriyle öğrencilere çeşitli deneyler yaptırıyor. Daha önce hiç mikroskop görmeyen öğrenciler, inceledikleri maddeleri öğretmenlerin de anlatımlarıyla yakından görme fırsatı buldu.

Öğretmenlerinin projelerini duyunca çok beğendiğini ve tam destek sağladıklarını belirten Bodrum Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, köy okullarında fen laboratuvarı olmadığı için bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projenin iki öğretmen tarafından gerçekleştirildiğini ve kendilerinin de destek verdiğini belirten Geçin, "İki öğretmenimiz araçlarının bagajlarına fen laboratuvarlarıyla ilgili çantalarını koydular. Okullardaki öğrencilerimize mikroskopla inceleme yaptırıyorlar. Bu hizmetleri çocuklarımızın ayağına getirdik. Çocuklarımızı mikroskopla buluşturuyoruz" dedi.

Fen Bilimleri öğretmeni Senem Tekin ise öğrencilere fen dersini sevdirmek ve bilim adına faydalı işler yapmak için bu projeyi geliştirdiklerini anlattı. Öğrencilerin projeye ilgi gösterdiklerini belirten Tekin, "Fen bilimlerini daha çok sevdirmek için farklı deneyler yapıyoruz. Var olan deneylerin dışına çıkıp, kimyasal deneyler yapmaya başladık. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Çok yetenekli öğrencilerimiz var. Bunları keşfederek, bu projeyi bütün okullara yaymaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerin mikroskopla tanışmalarında yaşadıkları heyecan yüzlerine yansıdı. İlk kez mikroskop ile tanışan Çamlık İlkokulu öğrencileri gördükleri ve yaptıkları deneyleri çok beğendiklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi.