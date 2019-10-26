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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 26.10.2019 - 13:48, Son Güncelleme:/

Köy okullarını gezerek öğrencileri bilimle buluşturuyorlar

‘Bilim Seferberliği Projesi’ kapsamında çocuklara bilimi sevdirmek amacıyla ülke genelinde 176 okulda öğrencileri bilimsel materyallerle buluşturan YGA gönüllüleri, Bitlis'te de hayal gücünü geliştirmeye yardımcı olan robotik kodlama seti dağıttı.

Köy okullarını gezerek öğrencileri bilimle buluşturuyorlar
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Öğrencilere bilimi sevdirmeyi ve bilime bakış açısı kazandırmayı amaçlayan Young Guru Academy'nin (YGA) yürüttüğü ‘Bilim Seferberliği Projesi’ ile Türkiye'de 176 okulda yüzlerce öğrenciye bilimsel materyaller dağıtıldı. Aziz Sancar, Mehmet Toner, Doğan Cüceloğlu ve Sevinç Atabay gibi önemli bilim adamı ve yazarın danışma kurulunda bulunduğu Bilim Seferberliği Projesi ile öğrencilere bilim alanında önemli bilgiler kazandırılıyor.

YGA gönüllüleri, Türk mühendisleri tarafından üretilen ve çocukların hayal gücünü geliştirmeye yardımcı olan, eğlenceli, öğretici ve robotik kodlama setini öğrencilere ulaştırıyor. Çocukların özgün projeler üretmesini amaçlayan proje kapsamında son olarak Bitlis'e gelen gönüllüler, köyleri gezerek çocuklara bilim seti dağıttı.

Köy okullarını gezerek öğrencileri bilimle buluşturuyorlar

‘SORGULAYAN BİR NESLİN YETİŞMESİNE DESTEK OLUYORUZ’
YGA Pazarlama ve Prodüksiyon Görevlisi Cansu Aykan, 2000 yılında Türkiye'de kurulan uluslararası sivil toplum kuruluşu YGA'nın vicdanlı ve donanımlı gençler yetiştirmeyi amaçladığını söyledi. Anadolu'nun dört bir köşesindeki çocuklara bilim setleri ulaştırdıklarını anlatan Aykan, şöyle konuştu:
"Bu bilim setleriyle çocuklar çok karmaşık gibi görünen en son teknolojinin temelini görüyor. Sorgulayan bir neslin yetişmesine destek oluyoruz. Biz de arkadaşlarımızla geldiğimiz Bitlis'te bilim seansları geliştirdik. Proje Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde hayatta geçirildi. Danışma kurulunda eğitim ve bilim alanında bilim insanları var. Bilim seferberliğinde danışmanlık yapıyorlar. Neler anlatmamız ve yapmamız gerektiğini anlatıyorlar. Bilim seferberliğiyle Türkiye'nin dört bir köşesinde toplam 176 okula ulaştık. Önümüzde yüzlerce okul var. Bunun için hep birlikte çalışıyoruz. Bilim seferberliğine isteyen herkes destek verebilir. İnternet sitemizden yaptığımız işleri inceleyebilir."

Köy okullarını gezerek öğrencileri bilimle buluşturuyorlar

‘TÜRKİYE'NİN HER YERİNE YAYILMAYA BAŞLADIK’
Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği ve İşletme Bölümü öğrencisi olan YGA gönüllüsü Ferhat Babacan ise hayal gücünü geliştiren, eğlenceli ve öğretici bir robotik ve kodlama setiyle çocuklara bilimi eğlenceli hale getirerek sevdirmeye çalıştıklarını belirtti. Seti 81 ildeki çocuklara ulaştırmayı hedeflediklerini anlatan Babacan, şöyle konuştu:
"Geçen hafta yedi ilde seanslar düzenledik. Türkiye'de olduğu gibi dünyanın farklı yerlerine bilim setini gönderiyoruz. Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarından ilham alıyoruz. Aldığımız ilhamla da çocukları eğitiyoruz. Bu sayede gelecek hayallerini gerçekleştirmek için araç olarak bilim setini kullanacaklar. En büyük hayalimiz bu çocukların bilim setiyle başladıkları yolda robotik alanda kendilerini geliştirmeleri. Biz aynı anda sadece fen ve teknolojik değil İngilizce, matematik ve sosyal bilimler alanlarında deneyler tasarlıyoruz. Öğretmenleri için bilim platformu geliştirdik. Önce Anadolu'da başladık daha sonra Türkiye'nin her yerine yayılmaya başladık."

Köy okullarını gezerek öğrencileri bilimle buluşturuyorlar

‘KALP CERRAHI OLMAK İSTİYORUM’
Bölükyazı Edip Safder Gaydalı Yatılı Bölge Okulu öğrencilerinden İbrahim Işık da YGA gönüllülerinin kendilerine bilimi sevdirmeye çalıştığını belirterek, "Kalp cerrahı olmak istiyorum. Bilişim dersinde program çözmeyi öğrendik. Daha sonra arkadaşımla çok güzel bir ev maketi yaptık. Burada elektriğin birçok şeyi çalıştırabileceğini öğrendik. Bilimi bize sevdirmeye çalıştılar. Emekleri boşa çıkmayacak" dedi.

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