Köy köy müziğin peşinde

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriKöy köy müziğin peşinde
GeriEğitim Köy köy müziğin peşinde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
10.06.2019 - 09:18, Son Güncelleme:/

Köy köy müziğin peşinde

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bir süre önce farklı bir misafiri vardı. Köy köy gezerek yerel müziklerin kaydını tutan müzik öğretmeni Emre Dayıoğlu sazıyla Bakan Selçuk’un makamına gitti.

Köy köy müziğin peşinde
Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr

Daha önce de komedyen Cem Yılmaz’ın sosyal medya üzerinden “Senden tüm Anadolu razı olsun... Helal olsun... Bir milim faydam olacak ise lütfen haber et sayın hocam, belki bir vazife de bana düşüyordur” diye destek verdiği öğretmen Dayıoğlu, çocuk ve gençlerin halk müziğine ilgisini arttırmak için derslerinden kalan zamanda köyleri dolaşıp, yerel türkü ve çalgıları tanıtıyor. Antalya Kaş Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi müzik öğretmeni olan Dayıoğlu, sosyal medya kanallarında da bu kayıtları yayınlıyor. Amacı Türk halk müziğini hem tüm gençlere hem de dünyaya tanıtıp yaymak ve yaşatmak. Dayıoğlu, “Müfredat dahilinde halk müziği konularını işlerken yerel çalgıları, müzikleri ve yerel müzisyenleri de öğrencilerime izletiyorum. ‘Bizim ilgimizi çekmiyor’ diyen bir gence de rastlamadım. Ders kapsamında yoğun bir sevgi ve ilgi var. Okuldan artan zamanlarımda, Anadolu’da köy köy gezerek halk müziklerini kaydeden sıradan bir müzik öğretmeniyim. Kayıtlarımı tüm dünya tanısın, çocuklarımız da müziğimizi öğrensin istiyorum” diyor.

DOKUZ YAŞINDA SAZLA TANIŞMIŞ
Öğretmen Emre Dayıoğlu, 1988 Antalya doğumlu. Küçük yaştan itibaren müziğe ilgi duyuyor. Öğretmen olan anne-babası nedeniyle küçüklüğünden beri gezdiği Anadolu’nun birçok yerinde duyduğu müziklerden etkileniyor. Ailesi bu ilgisi üzerine 9 yaşındayken ona bir saz alıyor. Okul gecelerinde saz çalıp türkü söylüyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ni bitirip 2012’de müzik öğretmeni olunca da küçük el kamerasıyla köy köy dolaşmaya başlıyor. Yıllardır neredeyse tüm tatillerinde, hafta sonlarında köylere gidiyor. 
Şu anda Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Etnomüzikoloji Bölümü’nde yüksek lisans yapan Dayıoğlu, yüzlerce köyde yerel müzik ve çalgıların kaydını yapmış durumda. 

EGE VE AKDENİZ’DE GİTMEDİĞİM KÖY AZ
Üç telli adı verilen çalgısıyla dolaşan Emre Dayıoğlu’na bu seyahatleri nasıl yaptığını sordum: “Hafta içi okuldayım, hafta sonları da öğretmenlik yaptığım yere yakın köylere gidiyorum. Her hafta sonu bir yerdeydim. Ege ve Akdeniz’de gezmediğim köy azdır. Evliyim, bir çocuğum var, aile geçindiriyorum. Açıkçası öğretmen maaşıyla bu hobimi gerçekleştirmekte artık zorlanıyorum. Maaşımdan ayırabildiğimle kendi çapımda köylere gidebiliyorum. Türkiye’de 81 ilde gezilmedik köy bırakmadan bütün müzikleri kaydetmek istiyorum. Yerel çalgıları görünce büyük heyecan duyuyorum. Kendi hard disk’im var. Bütün bu kayıtları sosyal medyada hiçbir şey talep etmeden yayınlıyorum. Çocuklar ve gençler görsün ve dinlesin istiyorum. Halk müziğine karşı yoğun ilgi ve sevgi besliyorum.”

HANİ GENÇLER HALK MÜZİĞİ DİNLEMEZDİ!
"Şu anda sosyal medyada beni binlerce insan takip ediyor, çoğu da genç. Ama gençlerin halk müziği dinleme imkânının olmadığını düşünüyorum. Müzik öğretmeni olduğum için bunu rahatlıkla gözlemledim. Özellikle öğretmen ve yetişkinlere bu güzel müziği tanıtamamışız. Sosyal medyaya bu videoları koyunca benim de beklemediğim şekilde yoğun ilgi başladı. Bu tutumumla bakış açısını değiştirdiğimi düşünüyorum. ‘Gençler sevmiyor, halk müziği dinlemiyor’ diyorlar ya, yanılıyorlar. Bağlama ve yerel çalgıları sosyal medyada dinledikçe daha çok ilgi duyuyorlar. Ben de 31 yaşında genç biriyim. Bu konuda karamsar değil, umutluyum.”

KEŞKE BÜTÜN TÜRKÜLERİ KAYDEDEBİLSEM
“KİŞİSEL olarak en çok zevk aldığım şey köylere gitmek, yerel müzikleri kayıt altına almak. Bundan maddi manevi herhangi bir beklentim yok. Kültürel anlamda Türkiye’de bütün kaydedilmemiş türküleri kayıt altına alıp aktarabilirsem, en ufak katkı sağlayabilirsem benden mutlusu yok. Gittiğim köylere misafir oluyorum, onların yemeklerini yiyip sularını içiyorum. Köylülerle gönül bağı kuruyorum. Bu arşivi de Türk gençlerine bırakmayı istiyorum. Birçok resmi ve özel kuruluştan tebrik mesajları alıyorum. Devlet memuruyum, ilerleyen süreçte bu konuda daha fazla proje yapmak istiyorum. Kendimi geliştirirken bir yandan da ülkenin müzik kültürüne katkı sağlayan projeler gerçekleştirmek en büyük hayalim.”

KÖYLERDE YEDİRİP İÇİRİP AĞIRLIYORLAR
“KÖYE gider gitmez hemen kendimi tanıtıyorum. Sazlarımı da yanımda götürüyorum. Köylüler beni oğulları, torunları gibi, sanki yıllardır tanışıyormuş gibi büyük sıcaklıkla karşılıyorlar. Çoğu zaman ‘Geç oldu, gidemezsin’ diyerek bırakmıyorlar. İletişim sıkıntısı çekmiyorum. Gittiğim tüm köylerde yedirip içiriyorlar, hatta konuk edip evlerinde yatırıyorlar. Ben de onların yerel çalgılarını dinliyor, kayıt altına alıyorum. Yıllardır hayatım böyle geçiyor, bugüne kadar hiçbir yerde bir sıkıntı yaşamadım. Yaptığım gönül işinin ne kadar değerli olduğunu gün geçtikçe daha iyi anlıyorum. Köylerde karşılaştığım müzisyen teyze ve amcaların hakkını ödeyemem.”

Nuran ÇAKMAKÇI
Nuran ÇAKMAKÇI
ncakmakci@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Köy köy müziğin peşinde
Mükemmel anne baba olmak zorunda değilsiniz
Yaşamdan kopuk bilgiler vermeyin
Günlük trendlere mesafeli yaklaşıyoruz