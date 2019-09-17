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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
17.09.2019 - 17:41, Son Güncelleme:/

Köy köy dolaşarak okulları onarıyorlar

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü’nün oluşturduğu dört kişilik ‘Mobil Onarım Ekibi’, bugüne kadar 250 köy okulunun bakım ve onarımını yaptı.

Köy köy dolaşarak okulları onarıyorlar
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Muş Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan dört kişilik ‘Mobil Onarım Ekibi’, köy okullarının bakım ve onarımını gerçekleştiriyor. Vali İlker Gündüzöz'ün talimatıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulan ve elektrikçi, tesisatçı, mobilyacı ile kaynakçıdan oluşan ‘Mobil Onarım Ekibi’ köyleri dolaşarak okulların ihtiyaçlarını belirledikten sonra bakım ve onarımını yapıyor. Yaklaşık 2.5 ay önce oluşturulan ekip, şimdiye kadar 250 okulun ihtiyaçlarını giderdi.

‘EKİBİN MESAİ KAVRAMI YOK’
Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, ekibe, okulların ihtiyacına göre kaynak ve malzeme desteği sağladıklarını söyledi. Engin, şunları anlattı:
"İlimizdeki 711 okulun büyük bir kısmı köy okulu olduğundan bakım ve tamir için il merkezinden usta götürmemiz çok zor oluyor. Basit bir iş için bu kadar mesafeyi gidip gelmekte zorluk yaşıyorlar. Bu sorunu çözmek için mobil ekip oluşturduk. Ekibimiz köy köy dolaşarak okulların ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor. Ekibin mesai kavramı yok. Okulları dolaşarak eksiklikleri gideriyorlar. Sıra, kaynak, merdiven, korkuluk, kapı kolları, bozuk kapıları, su tesisatı, okul çatısı ve elektrik gibi tüm işleri yapıyorlar. Bugüne kadar yaklaşık 3.5 milyon lira tasarruf elde ettik. Ekip yıl sonuna kadar okulların bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayacak.”

İl merkezine 48 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyündeki okulun bakım ve onarımını yapan ekibin sorumlusu Orhan Aras da günde ortalama 3-4 köye gittiklerini belirterek, "Hedefimiz çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim almaları için tüm okullarımızın eksikliklerini tamamlıyor" dedi.

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