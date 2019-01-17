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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
17.01.2019 - 14:51, Son Güncelleme:/

Köy çocuklarını ‘güreş’le okullu yaptı

Denizli’nin Çivril ilçesindeki bir ortaokulun müzik öğretmeni Özgür Kayaoğlu, öğrencilerini güreşle tanıştırarak onların okula devamlılığını sağladı.

Köy çocuklarını ‘güreş’le okullu yaptı
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Denizli'nin Çivril ilçesi Özdemirci Mahallesi ortaokulunda görevli müzik öğretmeni Özgür Kayaoğlu, öğrencilerin devamsızlık yapmasını onları güreş sporu ile tanıştırarak engelledi. Kent merkezine 88 kilometre uzaklıktaki Özdemirci Ortaokulu’nda altı ay önce göreve başlayan 41 yaşındaki Kayaoğlu, 10'dan fazla öğrencinin devamsızlığının çok olduğunu tespit etti. Daha önce görev yaptığı Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çabalarıyla kırsal kesimde yaşayan kız çocuklarının okula gelmelerini sağlayan Kayaoğlu, yeni görev yerinde de aileleri ziyaret ederek benzer sorunu çözmek için adım attı.

Köy çocuklarını ‘güreş’le okullu yaptı

Bazı ailelerin çocuklarını tarla işleri ve hayvanlarının bakımı için okula gönderemediğini belirleyen Kayaoğlu, önce velileri ikna etti, ardından da öğrencilerini güreşle tanıştırarak, okulla bağlarını güçlendirdi. Ders saatleri bittikten sonra tarla ve hayvanların bakımlarına yardımcı olan çocuklar, daha sonra Çivril Belediyesinin servisiyle ilçe merkezindeki spor salonuna giderek güreş eğitimi alıyor.

DEVAMLILIK BAŞARI GETİRDİ
Kayaoğlu, öğrencilerini sporla tanıştırdıktan sonra hem okula devamlılıklarının hem de derslerindeki başarılarının arttığını söyledi. Güreş yapan çocukların, sorumluluk alma gibi özelliklerinin de geliştiğini ve mutlu olduklarını belirten Kayaoğlu, "Okulda 14'ü kız 29 öğrencimiz lisanslı güreş yapmaya başladı. Öğrencilerimizle ilk kız güreş takımı kurulmuş oldu. Buradaki asıl amacımız, güçlü ve sağlıklı bir Türk toplumu yaratmak. Yeni Seyit Onbaşı'lar ve yeni Nene Hatun'lar yaratmak. Bizim buna çok ihtiyacımız var" dedi.

Köy çocuklarını ‘güreş’le okullu yaptı

Çivril Belediyesi Güreş Kulübü Antrenörü Özgür Güllü ise öğrencilerinin güçlü ve azimli olduklarını, şampiyonalarda Türk bayrağını dalgalandırmaları için elinden geleni yaptığını söyledi.

Altıncı sınıf öğrencisi Hurşit Yıldırım, güreşe başladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, sporla birlikte okula ilgisinin de arttığını söyledi.

Emirhan Göçer de okuldan sonra tarla ve ahırdaki işlerde ailesine yardımcı olmaya çalıştığını anlatarak "Köyde yaptığımız işler nedeniyle gücümüz yerinde. Bu yüzden güreşle tanıştık. Okula devamlılığım çoğaldı" dedi.

Güreşin hayatını renklendirdiğini ifade eden Raziye Çakı ise "Güreşi çok seviyorum. Köyde birçok zor işi yapıyoruz. Bu sporda ilerlemek ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum" diye konuştu.

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