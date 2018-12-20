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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
20.12.2018 - 12:51, Son Güncelleme:/

Köy çocukları yüzme öğreniyor

Kastamonu'da ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ kapsamında şehir merkezi ve ilçelerin yanı sıra köy okullarındaki çocuklara da yüzme öğretiliyor. Elyakut köyünden kent merkezine getirilen öğrenciler ilk yüzme derslerini aldı.

Köy çocukları yüzme öğreniyor
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Kastamonu'da, ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ kapsamında, şehir merkezi ve ilçelerin yanı sıra köy okullarındaki 3 ve 4'üncü sınıfta okuyan öğrencilere yüzme öğretiliyor. Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim bakanlıkları tarafından hayata geçirilen ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’ çerçevesinde Kastamonu'da 1000’den fazla öğrenciye, Hasan Doğan Spor Tesisi'ndeki yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda yüzme öğretilmesi için çalışma başlatıldı. Köy okulları başta olmak üzere il genelindeki çeşitli okullardan servislerle getirilen öğrenciler, uzman antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.

Kastamonu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdoğan Akbıyık, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ikinci Yüz Günlük Eylem Planı çerçevesinde ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’nin hayata geçirildiğini söyledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tahsis edilen araçlarla öğrencilerin gruplar halinde yüzmeye getirildiğini belirten Erdoğan, "Tesisimize getirilen öğrenciler, antrenörlerimiz eşliğinde güvenli bir şekilde temel yüzme eğitimi alıyor" dedi.

PROJE 3 AY SÜRECEK
Projenin yaklaşık üç ay devam edeceğini anlatan Akbıyık, "Kastamonu'da yüzme eğitimi alacak öğrenci sayısını 1000 olarak belirledik ama bu sayının artıp 1.300'e kadar çıkacağını düşünüyorum. Bugün Elyakut köyünde okuyan öğrencilerimiz yüzme eğitimi alacak" diye konuştu.

Yüzme antrenörü Serpil Duacıgil ise çok güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:
"Çocuklarla beraber güzel bir projeye başladık. Çevre ilçelerde, köylerde ve merkezde hiç yüzme bilmeyen, havuz görmemiş, suyla tanışmamış öğrencilerimize burada yüzme öğretiyoruz. Çocukların yüzlerindeki mutluluğu gördükçe bizdeki heves de artıyor. Onlar geldikçe biz de mutlu oluyoruz."

Öğrencilerden Atakan Tosunoğlu da hayatında ilk kez havuza geldiğini anlatarak, "İlk kez buraya geldim. Hiç yüzmeyi bilmiyordum. Hocamız bize yüzmeyi öğretiyor. Biz de yavaş yavaş öğreniyoruz" dedi.

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