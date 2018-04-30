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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
AA
30.04.2018 - 13:23, Son Güncelleme:

Köy çocukları için yollarda

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Köy çocukları için yollarda

Sinop'ta, anaokulu öğretmeni Bedia Kiren hazırladığı projeyle bir köyde ana sınıfı kurarak, okul öncesi eğitim almayan köy çocuklarına gönüllü öğretmenlik yapıyor. Kent merkezinden haftada iki gün köye giderek, çocuklara okul öncesi eğitim veren Kiren, "Burada amacım okul öncesi eğitim hakkında farkındalık yaratmak" diyor. 

Sinop'ta, anaokulu öğretmeni Bedia Kiren hazırladığı projeyle bir köyün konağını ana sınıfına dönüştürdü, okul öncesi eğitim alma şansı olmayan çocuklara gönüllü öğretmenlik yapmaya başladı.

Atatürk İlkokulu'nda ana sınıfı öğretmenliği yapan Kiren, okul öncesi eğitimin önemine dikkat çekmek ve bu konuda toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 'Sevgi Çiçeği' adlı bir proje hazırladı.

Köy çocukları için yollarda

Farklı sebeplerle okul öncesi eğitim alamayan köy çocuklarına gönüllü olarak eğitim verilebilmesinin amaçlandığı proje kapsamında Kiren, kentteki kurum ve kuruluşlar ile hayırsever vatandaşların desteğiyle Ordu köyündeki köy konağını sınıfa dönüştürdü.

Konağın bahçesine oyun parkı kurulmasını da sağlayan Kiren, haftada iki gün kent merkezinden köye gelerek, köyde yaşları 3 ile 6 arasında değişen yedi çocuğa okul öncesi eğitim vermeye başladı. Bunun yanı sıra köyde yaşayan diğer çocukların da hayatına dokunan Kiren, çocukların eğlenceli zaman geçirebilmeleri için köyde çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Köy çocukları için yollarda

Bedia Kiren, Sinop'un okul öncesi eğitimin zorunlu olduğu iller arasında yer almadığını söyledi. Özellikle kırsal kesimlerde yaşayan çocukların, söz konusu eğitimden mahrum kalabildiklerini belirten Kiren, okul öncesi eğitimin çocukların gelişimlerine önemli katkılar sunduğunu ve bu nedenle kendisinin de gönüllü olarak bir şeyler yapma ihtiyacı duyduğunu anlattı.

Çocukların gelişimlerinin yüzde 80'inin 0-6 yaş döneminde tamamlandığını belirten Kiren, "Ben bu anlamda özellikle kırsal kesimde eğitimden yararlanamayan çocuklara faydalı olmak istedim. Çünkü köylerdeki velilerimiz bütün gün bahçede veya farklı bir yerde çalışıyorlar. Dolayısıyla çocuklarının gelişimlerine fazla bir katkı sağlama fırsatları olmuyor. Bazı çocuklarımız söz konusu eğitimi alabiliyor ama bazıları mahrum kalıyorlar. Ben de, 'Mahrum kalan çocuklarımıza nasıl eğitim verilebilir?' noktasında bir çalışma yaptım. 'Sevgi Çiçeği' adlı bir proje hazırladım" dedi.

Köy çocukları için yollarda

'KONAĞI SINIFA ÇEVİRDİK'
Kiren, farklı sebeplerden dolayı okul öncesi eğitim alamayan köy çocuklarına, gönüllü olarak eğitim verilebilmesinin amaçlandığı proje doğrultusunda Ordu köyündeki bir konağı sınıf haline getirdiklerini vurguladı. Projeye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bazı kuruluşlar ve hayırsever vatandaşların büyük destek verdiğini belirten Kiren, şunları söyledi:
"Sinop Belediyesi konağın bahçesine oyun parkı kurdu. Esnaflarımız kitap, minder, boyama kalemi gibi yardımlarda bulundular. Köy konağımızı sınıfa çevirdik. Şimdi haftada iki gün, iki ders şeklinde köyde okul öncesi eğitimi alamayan çocuklara eğitim vermeye çalışıyorum. Burada amacım hem köy halkında hem de toplumda okul öncesi eğitim hakkında farkındalık yaratmak."

Kiren, söz konusu projesinin il genelinde yaygınlaşmasını arzuladığını, buna yönelik bazı çalışmaların yapıldığını da sözlerine ekledi.

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