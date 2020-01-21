‘Kötü karnenin gerekçelerini dinleyin’

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak’ta sona eriyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci hem karnelerini almanın hem de yarıyıl tatiline girmenin heyecanını yaşıyor. Elektronik veli bilgilendirme sistemi sayesinde eve gelecek karnenin sürpriz olmayacağına dikkat çeken Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Başaran, “Karne, yalnızca sayısal değerlerden oluşmaz. Karnenin görüş kısmı da dikkate alınmalı. Kötü veya yetersiz notlara sahip bir öğrencinin gerekçeleri iyi dinlenmeli ve iyi anlaşılmalı” dedi.

İki hafta sürecek yarıyıl tatili öncesi velilere önemli önerilerde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Ilgın Başaran, şöyle konuştu:

“Yarıyıl tatiline bir dönemin bitişi ve diğer döneme hazırlık olarak bakmak gerekir. Karneyi ise yalnızca sayısal değerler olarak görmemek lazım. Bu nedenle karnede notlar ne kadar kötü olursa olsun öncelikle öğrenciden bunun nedenlerini anlatmasını beklemek daha doğru olacaktır. Çünkü mutlaka bir gerekçesi olacaktır. Yani bırakın öncelikle durumu kendisi yorumlasın. Veliler, öğretmen tarafından doldurulan görüşler kısmına dikkat etmeli. Ancak bunlar da standart ve hemen hemen aynı olan görüşlerden oluşmamalı. Bu görüşler, başarı veya başarısızlıktan öte öğrencinin kişisel gelişimi hakkında bilgi vermeli. Kısacası görüşler notlar dizisinden daha yoğun ve açıklayıcı olmalı.

ELEKTRONİK ORTAMSIZ BİR GÜN GEÇİRİN

Her çocuğun başarısını kendi içinde değerlendirmek gerekir. Öğrenci başarılarının birbirleriyle kıyaslanması yanlış. Çocuğun zamanını iyi değerlendirebilmesi için aileler yarıyıl tatilini nasıl geçireceklerini önceden planlamalı. Ailecek yürüyüş yapmak, sinemaya, tiyatroya gitmek, aile ziyaretleri gibi aktivitelerle de mutlu bir tatil geçirebilmek mümkün. Belediyelerin ücretsiz olarak açtığı kurslar da önceden takip edilip, çocuğa uygun olanı seçilebilir. Bütün elektronik cihazlardan uzak durup elektronik ortamsız bir gün geçirilebilir. Kitap okumak isteyen çocuklar için de evde gürültüsüz ve sakin bir ortam oluşturulabilir.”