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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
18.01.2019 - 15:23, Son Güncelleme:/

KOOP-İŞ Milli Eğitim Bakanlığı ile toplu sözleşme imzaladı

Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (KOOP-İŞ), Milli Eğitim Bakanlığı’nın üyesi bulunduğu KAMU-İŞ (Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası) ile toplu iş sözleşmesi imzaladı.

KOOP-İŞ Milli Eğitim Bakanlığı ile toplu sözleşme imzaladı
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18 Ocak 2019 tarihinde imzalanan Toplu iş sözleşmesinin imza törenine; Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdulhamit Karataş, Kamu-İş Genel Sekreteri Erhan Polat ile KOOP-İŞ Genel Başkanı Eyüp Alemdar katıldı.

İmza töreninde, Milli Eğitim Bakanlığını temsilen Şube Müdürü Bekir Alımcı ve Songül Bilge, İşveren Sendikasını temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Kahraman, Hasan Karslı, Fatma Taşkın, Ahmet Bayraktar, KOOP-İŞ sendikasını temsilen Genel Sekreter Metin Güney, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Murat Türkekul ile toplu iş sözleşmesi uzmanları yer aldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile ücret ve sosyal yardımlara 01.07.2018 tarihinde alınan %5,67 enflasyon farkının üzerine %3,5 ücret zammı düzenlemesi (2017 kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolünün son altı ay zammı) yapılarak, 01.07.2018 tarihinden geçerli olacak şekilde toplamda %9,17 artış sağlandı.

Ayrıca, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bugüne kadar uzamasına sebep olan enflasyon farkı düzenlemesi hüküm altına alınarak, 31.12.2018 tarihindeki ücretlere %6,69 enflasyon zammı yapılması kararlaştırdı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Bu ücretlere, tüm kamu çalışanları için 2019 yılı kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü ile 01.01.2019 tarihinden geçerli olacak şekilde belirlenecek iyileştirme ve ücret zamları için Genel Başkan Eyüp Alemdar’ın da yönetiminde yer aldığı konfederasyonumuz TÜRK-İŞ, hazırlıklarını tamamlamış olup yakında görüşmelere başlayacaktır. Bu görüşmeler sonunda imzalanacak protokol üyelerimiz için de aynen geçerli olacaktır.

Toplu iş sözleşmesi ile yoğun şikâyet aldığımız bir sıkıntı da çözüme kavuşturulmuş olup kömür kalorifer sistemi ile ısıtılan okullar ile üç öğün yemek verilen yatılı eğitim kurumlarında Kaloriferci/Aşçı olarak çalışanlara da toplu iş sözleşmemizin 17. Maddesi gereği dinlenme günü olan cumartesi günü çalışmaları için ödenen miktarların ödenmesi hüküm altına alınmıştır."

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÜÇÜNCÜ DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SOSYAL YARDIM TUTARLARI

 

 

  01.07.2018  01.01.2019
Sosyal Yardım:301,71 TL/Ay  21,89 TL/Ay
Yemek Yardımı:   9,21 TL/Gün9,83 TL/Gün
Vasıta Yardımı:10,68 TL/Gün   10,68 TL/Gün
Giyim Yardımı: 17,47 TL/Ay   18,64 TL/Ay

Ek Ödeme :        Temmuz ayında 750,00 TL Takip eden dönemler için Kamu toplu iş     sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü ile belirlenecek tutar.

Cumartesi Çalışması: 01.07.2018-30.06.2019 dönemi için 100,00 TL, 01.07.2019-31.12.2020 dönemi için 110,00 TL

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