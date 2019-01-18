KOOP-İŞ Milli Eğitim Bakanlığı ile toplu sözleşme imzaladı
Türkiye Kooperatif, Ticaret, Eğitim ve Büro İşçileri Sendikası (KOOP-İŞ), Milli Eğitim Bakanlığı’nın üyesi bulunduğu KAMU-İŞ (Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası) ile toplu iş sözleşmesi imzaladı.
18 Ocak 2019 tarihinde imzalanan Toplu iş sözleşmesinin imza törenine; Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanı Abdulhamit Karataş, Kamu-İş Genel Sekreteri Erhan Polat ile KOOP-İŞ Genel Başkanı Eyüp Alemdar katıldı.
İmza töreninde, Milli Eğitim Bakanlığını temsilen Şube Müdürü Bekir Alımcı ve Songül Bilge, İşveren Sendikasını temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Abdullah Kahraman, Hasan Karslı, Fatma Taşkın, Ahmet Bayraktar, KOOP-İŞ sendikasını temsilen Genel Sekreter Metin Güney, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Murat Türkekul ile toplu iş sözleşmesi uzmanları yer aldı.
İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile ücret ve sosyal yardımlara 01.07.2018 tarihinde alınan %5,67 enflasyon farkının üzerine %3,5 ücret zammı düzenlemesi (2017 kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolünün son altı ay zammı) yapılarak, 01.07.2018 tarihinden geçerli olacak şekilde toplamda %9,17 artış sağlandı.
Ayrıca, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bugüne kadar uzamasına sebep olan enflasyon farkı düzenlemesi hüküm altına alınarak, 31.12.2018 tarihindeki ücretlere %6,69 enflasyon zammı yapılması kararlaştırdı.
Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Bu ücretlere, tüm kamu çalışanları için 2019 yılı kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolü ile 01.01.2019 tarihinden geçerli olacak şekilde belirlenecek iyileştirme ve ücret zamları için Genel Başkan Eyüp Alemdar’ın da yönetiminde yer aldığı konfederasyonumuz TÜRK-İŞ, hazırlıklarını tamamlamış olup yakında görüşmelere başlayacaktır. Bu görüşmeler sonunda imzalanacak protokol üyelerimiz için de aynen geçerli olacaktır.
Toplu iş sözleşmesi ile yoğun şikâyet aldığımız bir sıkıntı da çözüme kavuşturulmuş olup kömür kalorifer sistemi ile ısıtılan okullar ile üç öğün yemek verilen yatılı eğitim kurumlarında Kaloriferci/Aşçı olarak çalışanlara da toplu iş sözleşmemizin 17. Maddesi gereği dinlenme günü olan cumartesi günü çalışmaları için ödenen miktarların ödenmesi hüküm altına alınmıştır."
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÜÇÜNCÜ DÖNEM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SOSYAL YARDIM TUTARLARI
|01.07.2018
|01.01.2019
|Sosyal Yardım:
|301,71 TL/Ay
|21,89 TL/Ay
|Yemek Yardımı:
|9,21 TL/Gün
|9,83 TL/Gün
|Vasıta Yardımı:
|10,68 TL/Gün
|10,68 TL/Gün
|Giyim Yardımı:
|17,47 TL/Ay
|18,64 TL/Ay
Ek Ödeme : Temmuz ayında 750,00 TL Takip eden dönemler için Kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve anlaşma protokolü ile belirlenecek tutar.
Cumartesi Çalışması: 01.07.2018-30.06.2019 dönemi için 100,00 TL, 01.07.2019-31.12.2020 dönemi için 110,00 TL
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