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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Esra ÜLKAR
14.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

Kontenjan varsa her okulda kurs fırsatı

Bu eğitim-öğretim dönemi sonunda kapatılacak olan özel dershanelerin yerini alacak okul kurslarına ilişkin hazırlıklar tamamlanma aşamasında. Yeni düzenlemeye göre öğrenciler, kontenjanlar çerçevesinde diledikleri okulun açacağı hazırlık kursuna gidebilecek.

Kontenjan varsa her okulda kurs fırsatı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yarıyıl tatilinin tamamlandığı günlerde özel öğretim kurslarının kapatılacağını, kurslarla ilgili yeni düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Bakan Ziya Selçuk da ihtiyaç duyan öğrencilerin, MEB’in okullarda ve halk eğitim merkezlerinde açtığı destekleme ve yetiştirme kurslarına gitmeye devam edebileceğini söylemişti. Bu kurslarda görevlendirilecek personele uygulanacak öğretim programları ve kullanılacak yardımcı öğretim materyallerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Kurslarla ilgili hazırlanan içerik ise bu ayın sonunda açıklanacak. Yeni düzenlemeye göre, bir öğrenci kontenjan varsa, istediği okuldaki destekleme kursuna gidebilecek. Gitmek istediği kurs için tercih yapacak, ilçelerde kurulacak komisyonlar planlamayı gerçekleştirecek. Örneğin, matematik kursu almak isteyen bir öğrenci hangi okulda bu kurs açıldıysa onu tercih edebilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün yaptığı açıklamada, millet kıraathanelerinde rehber öğretmenlerin görev alabileceğini söyledi. Alınan bilgiye göre öğretmenler, yaş gruplarına göre buralarda öğrencilere rehberlik edecek.

MEVCUT KURSLARDA UYGULAMA NASIL

MEVCUT uygulamada devlet okulları, ortaokul ve lise öğrencilerini sınavlara hazırlamak, derslerine yardımcı olmak, bilgi eksikliklerini gidermek için kurs açabiliyor. Hafta içi ders saatleri dışında ve cumartesi günleri düzenlenen kurslara, başka liselerde ve açık öğretimde okuyan öğrenciler de başvurabiliyor. Kendi öğretmenleriyle kurs vermeyi düşünen liseler, ihtiyaç durumunda dışarıdan da ücretli öğretmen takviyesi yapabiliyor. Ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 dersten haftalık 12 saate kadar; 8’inci sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 dersten 18 saate kadar kurs alabiliyor. 10 öğrencinin başvurduğu her dersten kurs açılabiliyor. Bir öğrenci okulunda istediği dersten kurs yoksa, yakındaki başka bir okula da başvuru yapabiliyor.

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