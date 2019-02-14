Kontenjan varsa her okulda kurs fırsatı
Bu eğitim-öğretim dönemi sonunda kapatılacak olan özel dershanelerin yerini alacak okul kurslarına ilişkin hazırlıklar tamamlanma aşamasında. Yeni düzenlemeye göre öğrenciler, kontenjanlar çerçevesinde diledikleri okulun açacağı hazırlık kursuna gidebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yarıyıl tatilinin tamamlandığı günlerde özel öğretim kurslarının kapatılacağını, kurslarla ilgili yeni düzenleme yapılacağını açıklamıştı. Bakan Ziya Selçuk da ihtiyaç duyan öğrencilerin, MEB’in okullarda ve halk eğitim merkezlerinde açtığı destekleme ve yetiştirme kurslarına gitmeye devam edebileceğini söylemişti. Bu kurslarda görevlendirilecek personele uygulanacak öğretim programları ve kullanılacak yardımcı öğretim materyallerine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Kurslarla ilgili hazırlanan içerik ise bu ayın sonunda açıklanacak. Yeni düzenlemeye göre, bir öğrenci kontenjan varsa, istediği okuldaki destekleme kursuna gidebilecek. Gitmek istediği kurs için tercih yapacak, ilçelerde kurulacak komisyonlar planlamayı gerçekleştirecek. Örneğin, matematik kursu almak isteyen bir öğrenci hangi okulda bu kurs açıldıysa onu tercih edebilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da önceki gün yaptığı açıklamada, millet kıraathanelerinde rehber öğretmenlerin görev alabileceğini söyledi. Alınan bilgiye göre öğretmenler, yaş gruplarına göre buralarda öğrencilere rehberlik edecek.
MEVCUT KURSLARDA UYGULAMA NASIL
MEVCUT uygulamada devlet okulları, ortaokul ve lise öğrencilerini sınavlara hazırlamak, derslerine yardımcı olmak, bilgi eksikliklerini gidermek için kurs açabiliyor. Hafta içi ders saatleri dışında ve cumartesi günleri düzenlenen kurslara, başka liselerde ve açık öğretimde okuyan öğrenciler de başvurabiliyor. Kendi öğretmenleriyle kurs vermeyi düşünen liseler, ihtiyaç durumunda dışarıdan da ücretli öğretmen takviyesi yapabiliyor. Ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarındaki öğrenciler en fazla 3 dersten haftalık 12 saate kadar; 8’inci sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 dersten 18 saate kadar kurs alabiliyor. 10 öğrencinin başvurduğu her dersten kurs açılabiliyor. Bir öğrenci okulunda istediği dersten kurs yoksa, yakındaki başka bir okula da başvuru yapabiliyor.
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