Kontenjan artışında Gastronomi zirvede

Özetle, iktisat ve işletmede her üç kontenjandan biri giderken tıp ve diş hekimliği gibi gözde sağlık programları koltuklarını artırdı. 2019’da en fazla kontenjan kaybını yüzde 53 ile arkeoloji yaşadı. Gastronomi yüzde 62 artışla zirvede yer aldı. Yapay zeka mühendisliği gibi yeni bölümler de ilk defa kapılarını açtı. Bilgi amaçlı yayımlanan 2019 Kontenjan Kılavuzu’na göre, sağlık alanlarında kontenjan artışı sürdü. Tıp yüzde 5; diş hekimliği ise yüzde 11 oranında daha fazla adayı kabul edecek. Sağlık yönetimindeki kontenjan artışı oranı da yüzde 15 oldu. Psikolojide koltuk sayısı yüzde 7 artarken; rehberlik ve psikolojik danışmanlık yüzde 13 azaldı. Beklendiği gibi hukuk kontenjanında azalma oldu. Ancak daralma yüzde 2’de kaldı. Sözel puan türünde öne çıkan Türkçe öğretmenliği de bu yıl yüzde 8 daha az koltuğa sahip.

MUTFAĞA İLGİ ARTIYOR

En çok kontenjan artışı yüzde 62’yle ‘gastronomi ve mutfak sanatları’nda. Onu yüzde 42’yle turizm rehberliği ve yüzde 38’le İngilizce mütercim tercümanlık takip ediyor. İslami ilimlerde bu oran yüzde 19, İngiliz dili ve edebiyatındaysa yüzde 12. Sayısal puan türünde öne çıkan bölümler arasında yer alan bilgisayar mühendisliğinde de koltuk sayısı yüzde 11 arttı. YÖK’ün YKS kontenjan kılavuzunda yeni nesil bölümler de yer aldı. Yapay zeka mühendisliği, bilgi güvenliği teknolojileri ve atık yönetimi gibi bazı programlar da bu yıl 20 ila 80 arasında adayı ilk defa kabul edecek.

ARKEOLOJİ DARALDI

2019’daki genel kontenjan daralması, gözde programların büyük çoğunluğunu da etkiledi. En fazla kontenjan kaybı yüzde 53 ile arkeolojide. Onu yüzde 43 ile felsefe takip etti. İşletme ve iktisat da yüzde 30 civarında daralarak, en çok kaybeden bölümlerden oldu. Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler gibi bölümlerde de yaklaşık yüzde 25’e varan azalma söz konusu. YÖK’ün son yıllarda desteklediği ve teşvik ettiği temel bilim alanlardaki programlarda da bu yıl artış çok sınırlı. Fizikte kontenjan 7 azalarak 1.275; kimyada ise 31 artarak 2.173 oldu. Biyoloji ise 23 kontenjan düşüşle 1.951’e indi. 2019 YKS Kılavuzu’na göre, gözde mesleklerde uygulanan başarı sırası barajlarında değişiklik yok. Buna göre, bazı programlardaki başarı sırası barajları şöyle: Hukuk 190 bin, mühendislik 300 bin, mimarlık 250 bin, tıp 50 bin ve öğretmenlik 300 bin.