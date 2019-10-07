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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
07.10.2019 - 17:37, Son Güncelleme:/

Kolejden ‘Nobel Haftası’ etkinliği

İsveç Kraliyet Akademisi tarafından 1901'den bu yana verilen Nobel Ödülleri, vakıf lisesinin gündeminde. 7-14 Ekim tarihleri arasında okul içinde bir dizi Nobel Haftası etkinliği planlandı.

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Her yıl ekim ayında İsveç merkezli Nobel Vakfı tarafından duyurulan Nobel Ödülleri’nin sonuçları açıklanmaya başlandı. 14 Ekim'e kadar ödüller sahiplerini bulacak. İsveçli ünlü bir kimyager olan Alfred Nobel’in vasiyetiyle, insanlığa hizmet edenleri teşvik etmek için kurulan vakfın verdiği ödüller, bu sene de bilim dünyasının ilgi odağı olacak.

Kültür Koleji de öğrencilerinin dünya gündemine damgasını vuran bilimsel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde rol almalarını sağlamak, onlara bilimin, sanatın ve sporun kendine özgü atmosferi içinde 'kültürel ve evrensel' bir farkındalık kazandırmak amacıyla Nobel Haftası’nda bir seri etkinlik düzenliyor. ‘Nobel Ödülleri’, insanlık için önemi ve farkındalık kazandırmak amacıyla çeşitli etkinliklerden oluşan bir eğitim programı biçiminde ele alınıyor. Öğrenciler, tüm canlı yayınları sınıfta izleyerek, alanında uzman konuklarla ödül alan projeleri inceleyecek ve Radyo Kültür’de program yapacak.

Kültür Koleji ve Kültür2000 Koleji öğrencileri, 2017 Nobel Ödülleri’ne layık görülen bilim insanlarıyla iletişime geçerek, İnovasyon Kültürü dergisi Aralık 2017 sayısı için röportaj yapmış ve ardından da İsveç Kraliyet Ailesi’nin davetlisi olarak törene katılan tek Türk okulu olmuşlardı.

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