Kolejden nakilde ücret kesintisi karmaşası
Merkezi sınav ve adrese dayalı yerleştirme kapsamındaki lise tercihlerinin sonuçları 30 Temmuz’da açıklanacak.
6 Ağustos-16 Eylül’de nakiller olacak. Ancak özel okullardan devlet liselerine nakillerde ücret iadesi belirsizliği yaşanıyor. Eğitim yılı başlamadan özelden devlete nakil olunursa ücretin yüzde 10’u kesiliyordu. Ancak Milli Eğitim eski Bakanı İsmet Yılmaz’ın, bu yıl için 10 Eylül’e kadar kolejden devlete nakil yaptıracak 9’uncu sınıflardan kesinti yapılmaması talimatı verdiği ortaya çıktı. Özel okul sahipleriyse bunun yönetmeliğe aykırı olduğunu belirtti. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, şunları söyledi:
‘YÖNETMELİK NET’
“Okullarımız, zaten ellerinden geldiğince vicdanlı hareket ediyor. Fakat yönetmelik çok net ve kurumlarımızı, öğrencilerimizi koruyacak şekilde hazırlandı. Buna müdahale etmek, yönetmeliğin ruhuna aykırı ve kurumların aleyhine. Bize göre, böyle durumlarda kesintinin yüzde 10’dan biraz fazla olması lazım. Çünkü okulların 9 veya hazırlık sınıfları için planladığı bir kapasitesi var. Kontenjanını dolduranlar, başvuruları reddediyor. Nakil yaptıranın yerine öğrenci bulma şansı yok. Bu, büyük zarar. İnsanlar nakil yaptırmakta özgür ancak bu kadar keyfi olmaması gerektiği için yönetmeliğe böyle bir madde konuldu. Bakanlık talimatı yönetmeliğin üstünde değildir. Talimat yönetmelikle uyuşmuyorsa, yönetmelik geçerlidir.”
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