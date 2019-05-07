Kolejden Haydarpaşa Lisesi’ne laboratuvar

Haydarpaşa Lisesi’nin 85’inci yılında Bahçeşehir Koleji’nin desteğiyle ‘Enver Yücel Tasarım Beceri Merkezi STEM+A Center’ açıldı. Haydarpaşa Lisesi mezunu Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel adına açılan laboratuvar, oğlu Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel tarafından babasına doğum günü hediyesi oldu.

'MİMARLIK FAKÜLTESİ TASARLADI'

Laboratuvarı babası için doğum günü hediyesi olarak hazırladıklarını anlatan Hüseyin Yücel, şöyle konuştu:

“Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Emin Gökalp Baş, babamın aynı zamanda Haydarpaşa Lisesi'nden yatılı okul arkadaşı. Babam sürekli 'Beni ben yapan Haydarpaşa Lisesi'dir' derdi. Giresun'dan bu okul için İstanbul'a gelmiş. Biz de 'Doğum günü yaklaşırken ona ne hediye verebiliriz?' diye düşündük. Emin Bey'in de katkılarıyla böyle bir fikir ortaya çıktı. Burası, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından dört ay içerisinde tasarlandı. Gece gündüz çalıştılar ve böyle güzel bir merkez ortaya çıktı. Lise öğrencileri buralara gelip derslerini uygulamalı bir şekilde görecek. Buradan güzel fikirler çıkarsa, ne mutlu bize. Kalıcı bir eser oldu, gururlu ve mutluyuz. Dilerim bu tür projeler herkese örnek olur.”

'HAYDARPAŞA LİSESİ BENİM İKİNCİ DOĞDUĞUM YER'

Haydarpaşa Lisesi’nin bir dönem öğrencisi olduğunu anlatan Enver Yücel ise şunları söyledi:

“Haydarpaşa Lisesi benim ikinci doğduğum yer. Biz mezunlar birbirimizden ve okulumuzdan hiç kopmadık. Haydarpaşa'nın logosunu gördüğüm anda o yıllara ait bütün hatıralar aklımdan şerit gibi geçti. 110 kişilik yatakhanemizden, okuldan nasıl kaçtığımıza, nasıl üşüdüğümüze dair tüm hatıralar gözümüzde canlandı. Bir anda tulumba tatlısı, kuru fasulye aklıma geldi. Bazı hocalarımı hatırladım. Burası bizim için çok önemli bir yuvaydı. Böyle bir STEM Merkezi’nin açılışından dolayı duygulandım. Haydarpaşa Lisesi Vakfı'nın başkanı benim sınıf arkadaşım aynı zamanda. Oğlum Hüseyin Bey ile iletişime geçmişler, doğum günümde benim adımı taşıyan çok güzel bir laboratuvar kurmuşlar. Her okulun olduğu gibi Haydarpaşa'nın da böyle bir laboratuvara ihtiyacı vardı. Burayı çok iyi kullanabilirlerse sanal dünyadaki her şeyi bir anda uygulama içerisinde gösterecekler. Uygulamanın içerisinde öğrenecekler, bu da onlara ileride çok yararlı olacak. Laboratuvarı seve seve kullansınlar, eksik bir şeyleri olduğunda her zaman takviye edeceğimizi söylemek isterim.”

Laboratuvarın açılışına; Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Enver Yücel’in lise arkadaşı iş adamı Mehmet Ali Aydınlar, Haydarpaşa Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Emin Gökalp Baş, siyasetçi Mehmet Ağar, eski Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk, Bahçeşehir Koleji yöneticileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.