Kolejde üst düzey görev değişimi
Eğitim sektöründe üst düzey bir görev değişimi oldu. Hissedarlık yapısında da değişiklik yapıldığı belirtilen özel eğitim kurumunun yeni CEO’su görevine başladı.
Uzun yıllar eğitim kurumlarında üst düzey yönetici olarak görev alan Servet Özkök, Mektebim Okulları’na Genel Müdür (CEO) olarak atandı.
GÜNDEMDE ÖĞRETMENLER VAR
Mektebim Okulları’nda hissedarlık yapısının değiştiğini belirten Servet Özkök, yönetimin en önemli gündeminin öğretmenler olduğunu söyledi. Yeni dönemde tüm öğretmenlere ‘Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ ile destek olacaklarını ve eğitimin bir ekosistem olduğunu belirten Özkök, “Okullarda yarattığımız ekosistemler canlı ve içerisinde; veli, öğretmen, öğrenci ve tüm çalışanlar var. Bu sistemin en önemli unsuru olan öğretmenlerimiz bizler için çok önemli. Öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olacak ve ‘kıymetlilerimizi’ geleceğin dünyasına taşıyacağız. Yöneticilerimizi yetiştirmek adına Türkiye’nin önemli üniversiteleriyle eğitim işbirliği anlaşmaları yapıyoruz. Bu anlaşmalar sonucunda gerek yüksek lisans gerekse sertifika programları düzenleyerek, kendi yöneticilerimizi yetiştireceğiz. Bu çalışmalarla beraber yurtdışında da önemli eğitim kurumuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Yöneticilerimizi yurtdışına göndererek eğitim programlarına katılmalarını ve sertifika almalarını sağlayacak, mesleki ve kişisel gelişimlerine yatırım yapacağız” diye konuştu.
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