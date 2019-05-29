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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
29.05.2019 - 13:24, Son Güncelleme:/

Kolejde üst düzey görev değişimi

Eğitim sektöründe üst düzey bir görev değişimi oldu. Hissedarlık yapısında da değişiklik yapıldığı belirtilen özel eğitim kurumunun yeni CEO’su görevine başladı.

Kolejde üst düzey görev değişimi
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Uzun yıllar eğitim kurumlarında üst düzey yönetici olarak görev alan Servet Özkök, Mektebim Okulları’na Genel Müdür (CEO) olarak atandı.

GÜNDEMDE ÖĞRETMENLER VAR
Mektebim Okulları’nda hissedarlık yapısının değiştiğini belirten Servet Özkök, yönetimin en önemli gündeminin öğretmenler olduğunu söyledi. Yeni dönemde tüm öğretmenlere ‘Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ ile destek olacaklarını ve eğitimin bir ekosistem olduğunu belirten Özkök, “Okullarda yarattığımız ekosistemler canlı ve içerisinde; veli, öğretmen, öğrenci ve tüm çalışanlar var. Bu sistemin en önemli unsuru olan öğretmenlerimiz bizler için çok önemli. Öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olacak ve ‘kıymetlilerimizi’ geleceğin dünyasına taşıyacağız. Yöneticilerimizi yetiştirmek adına Türkiye’nin önemli üniversiteleriyle eğitim işbirliği anlaşmaları yapıyoruz. Bu anlaşmalar sonucunda gerek yüksek lisans gerekse sertifika programları düzenleyerek, kendi yöneticilerimizi yetiştireceğiz. Bu çalışmalarla beraber yurtdışında da önemli eğitim kurumuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Yöneticilerimizi yurtdışına göndererek eğitim programlarına katılmalarını ve sertifika almalarını sağlayacak, mesleki ve kişisel gelişimlerine yatırım yapacağız” diye konuştu.

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