Kolej gibi devlet okulu
Türkiye'nin en kalabalık anasınıfına sahip ilk 10 okulu arasında yer alan Tekirdağ Çorlu Fevzi Çakmak İlkokulu, farklı bir okul profili sergiliyor. Devlet okulu olmasına karşın okulda İngilizce’den kodlama eğitimine, bisiklet parkurundan dans, tekvando kurslarına, özel oyun alanlarından, meyve-sebze bahçesine, basketbol sahasından halı sahaya kadar pek çok alanda eğitim veriliyor.
14 yıllık eğitimci olan Okul Müdürü Adem Çamcı, yaklaşık 2 bin öğrencisi bulunan okulda ikili öğretim yapıldığını, anasınıfında okuyan 320 öğrenciyle Türkiye’nin en kalabalık ilk 10 okulundan biri olduklarını söylüyor. Velilerinin yüzde 85’inin Anadolu’dan göç etmiş, asgari ücretle geçimini sağlayan kişiler olduğunu belirten Çamcı, kolejlerde bile bulunmayan birçok olanağı okul etkinlikleriyle velilerin ve hayırsever insanların katılımıyla hayata geçirdiklerini anlattı.
GENÇ EĞİTİMCİNİN ANISINA
Öğrencilerin gelişimi için yaptıkları, pek çok kolejde bile bulunmayan faaliyetleri Çamcı şöyle özetledi:
“Kitap okuma bahçesi, ahşap oyun alanı, bisiklet parkuru, trafik eğitim alanı, basketbol sahamız var. Geçen yıl bale, jimnastik kurslarımız vardı, bu yıl talep üzerine modern dans, tekvando eklendi. Genç yaşta hayatını kaybeden öğretmen arkadaşımızın adını verdiğimiz Erdinç Engin STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) ve kodlama laboratuvarı kurduk. Otistik öğrencilerimize 17 farklı meyve ağacı, 60’a yakın çam ağacı ile seramızın olduğu bahçede eğitim fırsatı sunuyoruz. Okulöncesi öğrencilerimiz serada mevsimine göre kendilerinin yetiştirdiği çilek, domates, biber, marul, maydanozları topluyorlar.”
BİSİKLETİ OLMAYAN ÇOCUKLAR
440 metrelik bisiklet parkurumuzda 18 bisikletimizle öğrencilerimiz eğitim görüyor. Kendi bisikletleri olmayan öğrenciler, bisiklet heveslerini giderirken, trafik kurallarına uygun biçimde bisiklet kullanmayı da öğreniyorlar. Bale, jimnastik, modern dans eğitimleri özel kurslarda çok pahalı. Biz de çocuk kulüpleri yönetmeliği kapsamında bu fırsatı onlara sunduk. Diploması, eğitim belgesi olan öğretmenlerle çalışıyoruz. Anaokulumuzda İngilizce dersini oyunla veriyoruz. Şimdi hedefimiz okulumuza kapalı spor salonu kazandırmak.
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